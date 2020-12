Lanús: “La emergencia no pasa por si incluimos el lenguaje inclusivo o no”, remarcó López

El concejal por Juntos por el Cambio justificó la ausencia de su bloque a la fallida sesión para tratar temas de género. "Esos expedientes no le cambian nada a la gente", disparó.

El concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Omar López justificó la ausencia de su bloque a la sesión extraordinaria pedida por la oposición para tratar de temas de género al recalcar que la emergencia que atraviesa el país “no pasa por si se incluye el lenguaje inclusivo o no” y que los expedientes que iban a tratarse no le cambian “absolutamente nada” a la gente.

“La emergencia que tiene el país, la provincia y Lanús, en atender en distintas requisitorias que tiene la población, no pasa por si incluimos el lenguaje inclusivo o no, no pasa por una cuestión del presupuesto con identidad de género, pasa por políticas públicas de orden general para los habitantes, que mejoren la situación que viven en la actualidad”, fundamentó en diálogo con Info Región.

Insistió en que la “mayoría” de los proyectos que iban a tratarse los “sacaron en Comisión”, por lo cual no “ameritaba” convocar a una sesión extraordinaria.

“Fue un golpe que quisieron dar y que pensaban que el número les daba. No creo que nos hayan tenido en cuenta como para lograr el quórum. Dicen esto para quedar bien ahora y no quedar pedaleando en el aire, de haber tomado una actitud, que la verdad que no la pudieron sostener para que se desarrolle”, cuestionó sobre la oposición.

Respaldó, en este marco, a los ediles que tampoco asistieron a la convocatoria como Héctor Montero de Concertación Peronista y Ana Laura Rodríguez del Frente Renovador. “Acompañan lo razonable, y con lo irrazonable, siguen su camino”, valoró.

Presupuesto 2021

López, por otra parte, fue optimista en que podrán sancionar el Presupuesto 2021 de la gestión de Néstor Grindetti que se votará en los próximas días en el Concejo.

“El presupuesto fue aprobado en la Comisión y ahora irá al recinto con ese dictamen. Seguramente va a generar discusiones y nosotros vamos a explicar las bondades que tiene dentro de la lógica que vivimos este 2020 y avanzaremos. Porque la mayoría de los concejales tiene la misma visión que nosotros, que primero está la gente y después esta cualquier cuestión a esgrimir de la política”, concluyó.