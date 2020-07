ADDUC se sumó al pedido para que le quiten la concesión a Edesur

Luego de que la empresa Edesur saliera a justificar los cortes de luz, baja tensión y la falta de respuesta por el “estrés extraordinario” de la red por la demanda hogareña, producto de la cuarentena, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores(ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que la empresa “miente” y se sumó al pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia para que le quiten la concesión.

En diálogo con Info Región, el titular de ADDUC aseguró que “no hay tal aumento de consumo” y que simplemente “es una estafa lo que están haciendo”. “Hemos pagado para que no mantengan el servicio. O lo hacen a propósito, cosa que sería una estafa, o son incapaces y no pueden seguir prestando el servicio porque no saben”, disparó.

“La empresa esta reducida entre un 40 y 60 por ciento porque, desde 2016 para acá, echaron a todo el personal y subcontrataron oscuras empresas de calle a tercerizada, que no tienen ni elementos para hacer las reparaciones en la calle. No hay personal, no hay cables, no hay transformadores, no hay cuadrillas. Por eso, la empresa no esta capacitada para brindarle servicio a las nueve millones de personas que viven en el Conurbano”, explicó.

Bassano, en ese sentido, se sumó a la Defensoría del Pueblo bonaerense y los intendentes de la zona Sur del Conurbano bonaerense, que pidieron que se le quite la concesión a la empresa, y sentenció que “esta empresa no puede continuar en la Argentina, es una estafa”.

“No podemos seguir teniendo a esta corporación energética, que es una de las grandes timbas financieras. En Argentina, se dedicó por cuatro años a hacer es lo que más sabe: Cobrar y no brindar el servicio. Edesur es la abanderada en eso”, subrayó. Y agregó: “Es una de las empresas que más siniestros y quema de casas tiene a cargo por el problema con el servicio. No puede funcionar más. Hay que hacer una fuerte intervención para que no trabajen más. Y deben pagar las deudas que tienen, es una empresa usurera. Deberían expropiarla para que sea estatal. No puede haber ni una empresa que estafe a los argentinos. Son empresas que le salen carísimas al país”.

En tanto, el titular de ADDUC también recordó que, durante la cuarentena, “hay facturas de comerciantes y pymes que están sobrevaluadas y tienen los locales cerrados”. “Eso demuestra que la Argentina no puede soportar a estas empresas usureras. Mantenemos vagos en una empresa que no sabe prestar el servicio”, lamentó.

Ante el comentario de algunos vecinos de la Región, quienes recibieron facturas de luz con monto “cero”, Bassano explicó que desde la empresa “seguramente ni se acercaron al medidor para hacer la medición que corresponde”. Y recomendó estar alerta a un eventual cambio de categoría.

“Cuando llegue la nueva factura, los usuarios tienen que compararla con las anteriores para ver si no les cambiaron la categoría. Seguramente le van a facturar más y van a a tener que fijarse cuál va a ser la diferencia que existe en el medidor”, planteó.