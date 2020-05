Es jubilado y recibió una factura de luz por 17 mil pesos

En las últimas semanas, las facturas de Edesur llegaron con aumentos y “estimados”. En algunos casos, los números no coinciden con el del medidor pero en los últimos días aparecieron denuncias de tarifas sensiblemente elevadas a causa de “deudas” que los vecinos denuncian como “inexistentes”. Es el caso de un hombre de 85 años que vive en Almirante Brown: es jubilado y le vino 17 mil pesos de luz.

Carina es familiar del hombre que recibió una boleta de Edesur con un saldo deudor de 17.172. “Esa deuda no existe, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos pagarlo y tenemos miedo que corten el servicio”, aseguró a Info Región.

Según la última resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tanto Edesur como Edenor deben facturar el “estimado” de los clientes más bajo de los últimos tres años para estimar el consumo a facturar. Sin embargo, continúan llegando quejas de los vecinos que este mes recibieron boletas “impagables”.

“La boleta es de mi suegro, un hombre de 85 años jubilado, siempre se paga entre 900 y 1500 pesos, no debemos nada y ahora llega esta boleta de 17.000 pesos en donde dice que mi suegro tiene un saldo deudor de 16.000. Esa deuda no existe, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos pagarlo y tenemos miedo que corten el servicio”, lamentó la mujer.

Ante las reiteradas denuncias de usuarios, desde el ENRE llamaron a las empresas energéticas a reforzar los canales de atención para quejas de clientes.

¿Cómo realizar el reclamo?

Cada distribuidora energética tiene sus propias vías de contacto, en la Región la compañía a cargo es Edesur.

Para realizar un reclamo por la facturación se puede hacer de manera presencial en la sucursal de la localidad correspondiente cuando finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio, vía telefónica o se puede llevar a cabo de manera virtual.

En caso de querer ser atendido por un operador se debe comunicar al 0810-222-0200, una vez atendido se le solicitará el nombre del titular y el número de cliente que figura en la boleta de luz por la cual se realiza el reclamo.

En cuanto a la opción virtual, a través de la página https://www.edesur.com.ar/servicios-al-cliente/tramites-online/, el cliente deberá registrarse en la opción ofina virtual y desde allí podrá efectuar el reclamo. Otro canal online es la cuenta de Twitter de la empresa (@oficialedesur) en donde el cliente podrá hacer su reclamo y será contactado por mensaje privado por un operador de Edesur.

En el ENRE también se pueden realizar los reclamos por errores en la facturación, tanto de manera telefónica como a través de internet. Pero para poder llevar a cabo la queja es necesario tener previamente el número de reclamo asignado por la compañía de luz.

La línea de teléfono funciona de lunes a domingo las 24 horas, para quien desee realizar un reclamo debe comunicarse al 0800-333-3000.

En cambio, para realizar un reclamo de manera online se debe ingresar al sitio web: https://www.argentina.gob.ar/enre, allí seabrirá un cuadro con las vías de contacto. Paso seguido el usuario deberá elegir la opción “Formulario de Reclamo” y en el siguiente paso seleccionar la opción “Formulario para atención de usuarios”, donde el cliente deberá completar con los datos solicitados.