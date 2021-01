Monge sobre la eliminación: “No encuentro los motivos de la derrota”

Talleres de Remedios de Escalada volverá el lunes a los entrenamientos, luego de lo que fue la eliminación en el torneo de la Primera B tras la insólita derrota con San Telmo 3-2, luego de ir en ventaja por dos tantos.

“Nos quedamos con un sabor amargo, veníamos bien y llegamos al último partido con chances. Se nos escapó el partido en 10 minutos, perdimos la tranquilidad y por eso es negativo el balance”, comentó Luis Monge, en charla con Info Región.

Cambiar la cara

La eliminación en Timote y Castro golpeó al plantel ante la chance de pelear por el ascenso al Nacional. Asimismo entienden que deberán otra vez comenzar a trabajar, para encarar el desafío que depara el 2021.

Al respecto, el lateral del Tallarín explicó: “Hasta el día de hoy no encuentro los motivos de la derrota, no puedo creer el partido que tuvimos y que nos pasó. Hubo errores y el rival tiene virtudes. Son cosas de las cuales tenemos que aprender”.

Y agregó: “Siento que fue una gran oportunidad desperdiciada porque no estamos lejos del nivel de los equipos que son protagonistas. No hicimos las cosas bien en el último partido, son chances que no hay que dejar pasar y nos queda mucho por corregir”.

Copa Argentina

El triunfo por penales de Temperley ante Deportivo Riestra le aseguró el rival en la siguiente fase a Talleres. Será ante el Gasolero que intentarán seguir dando la nota en el torneo federal.

“Son un equipo de Primera Nacional, sabemos que van a apuntar a pasar de fase. Esperamos un lindo partido, con nuestras armas intentaremos imponernos y el que haga mejor las cosas seguirá vivo en la competencia”, sentenció Monge, en contacto con este medio.