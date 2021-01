Desde ADDUC promueven el reclamo ante el ENRE por las facturaciones de Edesur

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), realizó un férreo descargo contra Edesur por la facturación con “consumo no registrado” que reciben los usuarios e incentivó a que se haga la denuncia ante el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) para “hacer un reclamo colectivo”. Reiteró el pedido para quitarle la concesión a la empresa.

“Cuando llega una factura con un monto así, con consumo no registrado, lo que tiene que hacer el usuario automáticamente es no pagarlo, hacer la denuncia al ENRE, y comunicárselo a las asociaciones que trabajamos con ese tema”, recomendó Bassano, en diálogo con Info Región.

Es que, “como individualmente el ENRE tiene que tener una denuncia”, es necesario que los usuarios afectados hagan el reclamo de manera individual “para que luego el organismo lo haga colectivo”. “Por lo tanto, el usuario tiene que hacer la denuncia. No hay alternativa”, recalcó.

“Primero, la denuncia a Edesur. Luego al ENRE y, si no tiene respuesta de este último a los diez días, que se comunique con las asociaciones que estamos presionando. De esta manera, gestionamos para que se efectivice la sanción a la empresa”, explicó.

En este marco, Bassano comentó que Edesur “ya fue intimada” tanto por esta facturación como los reiterados cortes de luz, una postal habitual en la Región. “Ya son famosos los cortes de suministro. Sube la temperatura a más de 28 grados y te no hay luz. Así no se puede”, aseveró.

“Pedimos que se le saque la concesión. Son más de 30 años de este servicio y no va más. Hay que echarlos, no están capacitados para prestar el servicio, solo tratan de recaudar. Dejan un tendal muy grande de endeudados y por accidentes. Es un desastre esa empresa, es la peor que existe”, criticó. Y agregó: “Desgraciadamente, se creó un monopolio de las empresas de energía que el Estado debe definir a la brevedad. Hay que echarlos, no se puede trabajar con semejante cantidad de usureros. Esta facturación que llegó a los consumidores es la estafa energética más grande desde los aumentos energéticos del Gobierno de (Mauricio) Macri”.

Finalmente, ante la pregunta de este medio sobre el motivo de estas facturaciones, Bassano sostuvo que “como no hubo incremento, quieren sacarle algo a los incautos que van y pagan”. “Son sumas tan esotéricas que no se pueden pagar. Son montos que no tienen sentido. No se puede abonar 80 mil pesos de luz. Hay una sospecha de que es a propósito”, concluyó.