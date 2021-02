Guernica: Lo amenazaron, le quemaron la casa y tuvo que mudarse

La última semana de noviembre Félix Medina se despertó durante la madrugada con la casa prendida fuego. “No fue un accidente, me quemaron mi casa. Yo los vi, estuve ahí y sé quiénes son”, aseguró en diálogo con Info Región, y lo vinculó con un intento de estafa después de haber comprado el terreno donde se levantaba la casa. Hizo la denuncia correspondiente y ahora denuncia amenazas.

“Cuando me quemaron la casa yo estaba adentro. Yo no vine de afuera, estaba durmiendo. Era la 1:37 de la madrugada cuando escuché un estallido, una explosión y pegué un salto. Salí hacia fuera y me topé con que la puerta de entrada se estaba prendiendo fuego. Agarré la manguera y apagué ese foco de incendio. Si yo no reaccionaba, moría calcinado”, relató Félix. La denuncia fue efectuada ese mismo día, el 21 de noviembre, en la Comisaría de Guernica. Luego fue derivada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata.

Tras el incendio, Félix se desvaneció y tuvo que ser internado. “Me habían amenazado con prenderme fuego y matarme”, recordó el hombre, quien planteó que “quieren que parezca un accidente pero no lo fue”. “Esto no fue un accidente, me quemaron mi casa. Yo los vi, sé quiénes son. Yo no me voy a quedar callado. Si tengo que morir voy a morir con la frente en alto, por lo menos los enfrenté”, insistió.

El vecino explicó que los problemas comenzaron en 2013 cuando compró el terreno. Según su relato, había algo “ilegal” en la venta del predio y comenzaron los problemas. “En la comisaría no me quisieron tomar la denuncia por estafa”, dijo, y precisó que tanto la UFI 1 como la 2 de “negaron” el ingreso del expediente.

Sin embargo, terminó instalándose en el terreno que adquirió. “Esa es la estrategia, te venden algo, después te mandan a que te choreen, a que te apreten, te meten el miedo y después te tenés que ir del lugar y les queda el sitio limpio de nuevo para seguir. Hay casas que tienen como cuarenta dueños y a todos les sacan dinero. No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de mucho dinero”, advirtió.

El hombre, hoy, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la casa de uno de sus hijos pero quiere hacer pública su historia y exige justicia ya que continúa recibiendo amenazas. “El motivo por el cual me quemaron la casa fue por haber denunciado los hechos delictivos que hay en Guernica y los seguiremos denunciando. Es un grupo muy grande, todo basura. Tenemos que agachar la cabeza o tenemos que enfrentarlos. Yo los enfrenté”, remarcó.

No es el único caso

La denuncia

Otra vecina se animó a contar su historia. Se trata de María Alejandrina Boccanera, quien también vive en el barrio Las Lomas. “En mi caso también quisieron iniciar fuego pero llegó la Policía bonaerense”, detalló.

María sufrió “tres entraderas”, la última fue el 7 de diciembre del año pasado. Dos días después, radicó la denuncia en la UFI 1 descentralizada de Presidente Perón. “Hay grupos que manipulan ocupaciones de casas y terrenos y acatan determinados objetivos. Son los mismos que actúan en toda la zona. Queremos vivir en paz“, reclamó la mujer.