Para Bechara Arcuri, el radicalismo está “mucho mejor plantado” que antes

El titular del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Lanús, Leandro Bechara Arcuri, respaldó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien tomó distancia de la figura de Mauricio Macri y anunció que el partido centenario irá con candidato propio a las elecciones de 2023, y consideró que está “mucho mejor plantado” que hace cinco años.

“No hay dudas”, respondió ante la consulta de Info Región sobre la posibilidad de que la UCR tenga su candidato presidencial en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Señaló que lo sismo sucederá en las provincias y los municipios. “Está bien y es sano”, agregó.

En ese marco, aseguró que el principal objetivo “es no ser furgón de cola e intentar liderar”, en el marco de la alianza opositora con el PRO y la Coalición Cívica. Y consideró que el radicalismo está “mucho mejor plantado”, que hace cinco años.

“Siempre nos caracterizamos por ser muy horizontales. Hoy tenemos un presidente como es el ex gobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, pero también hay muchos referentes a los que se escucha, y esa horizontalidad que nos caracteriza tiene que seguir así”, subrayó, reduciendo la distancia que marcó Morales con Macri.

“Es una obviedad que el ex presidente no es el líder, ni aspira a serlo, de la misma manera que ningún radical aspira a cooptar o a presidir el PRO. Macri tiene y tuvo un rol muy importante como ex presidente y lo mejor que puede hacer es ser una persona de consulta, respecto a la gestión y a la cosa pública”, reflexionó.

Críticas a Juntos por el Cambio

El titular de la UCR de Lanús reconoció que Juntos por el Cambio “funcionó como una coalición exitosa en el Poder Legislativo pero no en el Poder Ejecutivo”, y consideró que el manejo fue “hiperpresidencialista”.

De todas maneras, rescató que “articulando” con JxC “tienen una chance de enmendar esos errores”. “Si nosotros no entendemos que la gente no nos votó y por qué no nos votó… Hay que tener un plan y eso se vio en la elección de determinados funcionarios radicales, no había una coordinación con el partido y no había un programa de fondo. Eso es lo que también desgastó la gestión”, analizó.

“Serio necio si no reconociera que por algo que se perdió. Tenemos que institucionalizar un programa dentro de Juntos por el Cambio, tener un programa y que no sea un programa que imponga el dominante, porque también eso no genera una cohesión y una unidad de criterios dentro de la coalición, entonces ahí empiezan los problemas”, planteó Bechara Arcuri.

Elecciones PASO

Respecto a las elecciones primarias, el dirigente precisó que son un “ordenador” y consideró que “si se van a cancelar, no es serio que se plantee en un año eleccionario”, ya que esto exige un debate profundo del sistema electoral. Y consideró que es “completamente oportunista” que, a meses de una elección, se piense en la posibilidad de cancelarlas. “Es una locura y al único que va a favorecer es al oficialismo”, sostuvo.