Salomón: “El plantel que tenemos es muy competitivo”

Los Andes continúa con los entrenamientos pensando en el arranque del torneo en la Primera B que será ante Argentino de Quilmes. El cuerpo técnico espera por la recuperación de varios futbolistas, tras los contagios masivos de Covid 19.

En torno al proceso de trabajo y el armado del nuevo equipo, el entrenador Sebastián Salomón, en charla con Info Región, expresó: “El plantel que tenemos es muy competitivo y contamos con dos o tres jugadores por puesto. Varios pueden darnos opciones en otras posiciones, lo que nos permite buscar varios dibujos”.

Por otra parte, no esquivó las obligaciones: “Los Andes es una institución grande por historia y tiene la obligación de marcar la diferencia todos los días. Hay que ponerse la camiseta y hacerse cargo de donde estamos”.

Preparación atípica

Los casos de Covid-19 en el elenco albirrojo sorprendieron y perjudicaron la diagramación de la pretemporada. Ahora el cuerpo técnico aguarda por la vuelta de los nueve jugadores contagiados, y así retomar el camino de amistosos.

“Nos tocó iniciar la pretemporada y finalizarla con contagios masivos. Nos dejó eso con muy pocos jugadores para trabajar. Jugamos algunos amistosos pero otros los suspendimos porque no completamos. No sirve poner excusas y hay que adaptarse”, comentó el ex Lanús.

Además, evaluó el fixture, en el cual el Milrayitas debutará con el Mate y rápidamente, en la fecha 2, tendrá jornada libre: “La fecha libre pronto nos va a permitir recuperar a los chicos que se están sumando esta semana luego de la recuperación. Seguramente vamos a tener unos días más para trabajar con esa parte del plantel”, indicó.

Mercado de pases

Al parecer no tendrá demasiados movimientos el equipo en el tramo final del mercado. Alejandro García podría emigrar al Nacional, por lo que Salomón aguarda una resolución y así podrá buscar un marcador central que logre suplir la posible salida.

Al respecto, aseguró: “Los jugadores que vinieron son acorde a lo que podía sumar el club y tienen mucha hambre de gloria. A partir de ello apostamos que defiendan los colores de la mejor manera”.

Finalmente, hizo hincapié en potenciar el grupo para lograr cosas importantes: “Estoy seguro de lo que podemos dar como cuerpo técnico y que podemos convencer al jugador experimentado y al juvenil que hace sus primeras armas en Primera División. Pretendemos que nos entiendan lo que vamos a ir a buscar”.