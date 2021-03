Martilleros califican como “positivo” que no se extienda el congelamiento de alquileres

"Seguir tocando e interviniendo un mercado que es muy sensible, es contraproducente", planteó Juan Carlos Donsanto.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires evaluó como “positivo” el anuncio oficial sobre la no extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. “Seguir tocando e interviniendo un mercado que es muy sensible, a todas luces es contraproducente”, advirtieron.

El presidente del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto, precisó que “entre los millones de inquilinos que hay en el país muy pocos, creo que en su totalidad no llegan a un cinco por ciento, adhirieron al decreto y esto no contribuyó y generó malestares a los propietarios y demás“. “Es algo positivo”, evaluó, sobre la no extensión de la medida que finaliza el 31 de este mes.

“Seguir tocando e interviniendo un mercado que es muy sensible, a todas luces es contraproducente. No pasa solo en el mercado de las locaciones, también lo vemos cuando en el mercado de divisas“, aseguró Donsanto, a la vez que señaló que “terminan generando confusión y son perjudiciales”.

Respecto a aquellos inquilinos que representaría un problema la no renovación de los decretos 320/2020, 766/2020 y 66/2021, que actualmente establece que hasta el 31 de marzo seguirá el congelamiento de precios y la suspensión de desalojos, Donsanto contó que elevaron una propuesta. “Para esta gente hay que buscar una solución. Hemos charlando con distintas entidades gubernamentales, proponiéndoles para que no sean soprendidos de golpe, un aumento escalonado. Esto esta siendo motivo de análisis y creo que es una posible salida“, planteó respecto a la Propuesta de Convergencia Locativa que propone un aumento en dos tramos con negociaciones caso por caso.

“Lo que no queremos es que sigan desapareciendo inmuebles del mercado de locaciones, porque esto lo que hace es aumentar los precios”, explicó. Y enfatizó: “Tenemos que llevar tranquilidad para locadores y locatarios“.

Galpones, un bien escaso

En referencia al mercado inmobiliario, Donsanto indicó que “viene creciendo” la actividad. “La actividad comercial creció pero también estamos viendo una gran transformación”, explicó.

Precisó, en ese sentido, que los galpones han sido los lugares que más han alquilado y usado como centros de logística. “Hoy los galpones son son un bien escaso, pero locales en centros comerciales hay disponibles”, contó, e hizo hincapié en que “se trata de una transformación, una nueva necesidad que vino con la pandemia”.