Talleres buscará los tres puntos en su visita al Carlos V

Talleres de Remedios de Escalada volvió al triunfo y quiere seguir por ese camino. Este sábado, desde las 15:30, visitará a Flandria, por la fecha 4 de la Primera B y el objetivo será sostener el invicto.

En el último cruce los de Rodolfo Della Picca mostraron un buen rendimiento al imponerse 3-1 ante Deportivo Merlo, en Timote y Castro. Ahora viajarán a Jauregui con la necesidad de estirar el buen momento.

Talleres construye su buen presente de atrás hacia adelante. Los defensores se convirtieron en goleadores en los últimos tiempos y es así como, de a poco, obtienen resultados que lo acercan al objetivo.

En el choque ante el Charro Cristian Godoy anotó por duplicado al aprovechar acciones de pelota detenida. El defensor realizó un aporte extra a su función principal y colaboró con la obtención de los tres puntos.

De cara al nuevo desafío en un terreno complejo, el propio Godoy, en charla con Info Región, anticipó: “Será un rival durísimo, es un equipo que se reforzó bien y cuenta con una cancha grande. Esperemos hacer un buen trabajo y quedarnos con la victoria”.

Respecto al once inicial no hay confirmaciones, aunque el cuerpo técnico tendrá los mismos once que vienen de ganar a disposición. Además, Dylan Vergara ya cumplió su sanción (fue expulsado ante San Miguel) y podrá ser de la partida.

Probables formaciones

Talleres de Remedios de Escalada: Ezequiel Cacace; Luis Monge, Cristian Godoy, Nicolás Sainz, Nicolás Malvacio; Fabián Monserrat, Gonzalo Cozzoni, Fernando Enrique; Matías Sosa, Alejandro Noriega e Ignacio Ruano.

DT: Rodolfo Della Picca.

Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Carlos López Quinteros y Nicolás Henry; Enzo Trinidad, Walter Lugo, Alejandro González; Franco Tisera; Joaquín Ibáñez y Franco Caballero.

DT: Andrés Montenegro.

Estadio: Carlos V.

Hora: 15:30.

Árbitro: Maximiliano Ramírez