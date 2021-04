“Vamos a seguir adelante con el decreto”, aseguró el Presidente tras reunirse con Larreta

El presidente Alberto Fernández recibió este viernes en Olivos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras las duras acusaciones de ayer. “Se equivocó y mintió”, dijo el jefe de Estado, pero aclaró que sigue en marcha el decreto de necesidad y urgencia, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El encuentro se concretó esta mañana en el marco de las nuevas medidas implementadas desde hoy en el AMBA, que incluyen la suspensión de las clases presenciales por 15 días a partir del lunes, medida con la que Rodríguez Larreta expresó ayer su desacuerdo y que derivó hoy en la presentación, antes del inicio de la reunión en Olivos, de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del Ejecutivo porteño.

Tras el encuentro, el Presidente brindó una conferencia de prensa, y ratificó la vigencia del DNU. “No me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo, porque yo tengo una responsabilidad como Presidente”, reclamó.

“Vamos a seguir adelante con el decreto puesto en marcha. Vamos a coordinar con la ciudad de Buenos Aires la acción de las fuerzas de seguridad y un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión en el sistema hospitalario de la ciudad”, dijo Fernández.

En torno a las acusaciones de Larreta, Alberto Fernández consideró que “se equivocó”. “No fue feliz lo que dijo y de hecho, fue mentira”, advirtió ante la consulta de la prensa. “Ayer estaba muy exaltado hablándole a su público, hoy pudimos hablar como corresponde, sin exaltarnos, escuchándonos, entendiendo lo que cada uno tenia para decir”, comentó, al tiempo que valoró que pudo “expresar una vocación común de llevar este momento tan difícil”.

Insistió en que “ayer fue muy injusto e ingrato” y también comentó que le expresó el repudio a la movilización convocada por referentes de un sector del arco opositor. “No son los métodos del Estado de derecho. Es bueno que reflexionemos, se lo transmití a Horacio Rodríguez Larreta”, mencionó.

Ayer, Rodríguez Larreta había hecho un pedido público para reunirse con el mandatario, en el marco de una conferencia de prensa. La reunión fue acordada ayer por la tarde, luego de que Santilli se comunicara con Vitobello, para pedir la audiencia con el primer mandatario, que se confirmó una hora después, añadieron las fuentes.

Cierre de escuelas

El DNU indica que las escuelas y colegios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecerán sin clases presenciales por dos semanas, desde el lunes 19 hasta el 30. “Los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”, insistió.

“Nuestra idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas. Eso le expliqué al jefe de Gobierno”, dijo.

“A mí, la rebelión no”

Al ser consultado sobre las expresiones de algunos sectores, como gastronómicos, sobre el no cumplimiento de las restricciones, el Presidente dejó en claro que “las leyes se hacen para ser cumplidas”. “Yo puedo entender que hay sectores que pueden verse afectados, pero quiero recordarle que esos bares y restaurantes que hoy siguen vivos, que el año pasado recibieron la asistencia del Estado con el ATP y este año con los Repro”, continuó.

“A mí, la rebelión no”, alertó en la rueda de prensa. Y consideró que “la prepotencia no tiene que ver con un Estado de derecho”. “A los que no les gusta, que recurran a la Justicia, que hagan solicitadas. Estoy para ayudarlos en la emergencia que estamos viviendo, no para tolerarles que hagan lo que quieran, para tolerar la indisciplina que he visto en muchos restaurantes colmados de gente”, sostuvo Fernández.

Y advirtió que “así como es cierto que en los colegios la gente no se contagia, el problema es que en la movilización hacia el colegio y a la salida esta los contagios, algo muy parecido pasa en los lugares de esparcimiento”.

Ratificó a Trotta

En medio de la polémica por la suspensión temporal o no de la presencialidad en las escuelas, trascendió que la continuidad de Nicolás Trotta como ministro de Educación pendía de un hilo, cosa que fue rechazada de forma tajante por el Presidente.

“Nicolás Trotta tiene una mirada igual a la mía, nadie quiere que no haya presencialidad en las escuelas. Lo que hoy tiene que prevalecer es el criterio epidemiologico”, aseguró el jefe de Estado. “Hoy tuve una larga charla con Nicolás. Tenemos la misma mirada. No sé dónde salió que estaba en duda su cargo”, apuntó.