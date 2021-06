“La vacuna ayuda mucho pero no hace todo”, aseguró el Presidente en Mercedes

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes un acto en Mercedes, en el cual hizo hincapié en la importancia de impedir el ingreso de la nueva cepa de la India al país. “La vacuna ayuda mucho pero no hace todo”, advirtió, de cara al vencimiento del DNU que establece restricciones en las zonas de alarma epidemiológica.

Expresó la preocupación del Gobierno por la “voracidad tremenda” con que el coronavirus avanza en “algunos lugares del interior de país”, a días del vencimiento del último decreto de necesidad y urgencia que estableció un confinamiento estricto por nueve días y el fin de semana del 5 y 6 de junio. “La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo”, dijo el mandatario en Mercedes.

Escoltado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, precisó que analizan medidas para impedir el ingreso de la cepa de la India. “Estamos viendo medidas para que la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora”, sostuvo. Por el momento, esta variante no fue detectada en el país, como tampoco la de Sudáfrica.

Fernández llamó a “rescatar el sentido del Estado, que siempre aparece moderando las desigualdades”. E insistió en que “las cosas no sólo se deciden por voluntad del mercado, sino solo si el Estado está presente”, al tiempo que cuestionó que el gobierno de Mauricio Macri no entregara viviendas que ya estaban construidas: “Es éticamente imperdonable”, consideró.

“Hace falta de provincias que nos acompañen en la búsqueda de tierras y municipios que nos ayuden a urbanizarlos, construir calles y cloacas”, aseguró, respecto a la problemática habitacional. “En el escenario adverso en el que estamos, pudimos pensar en el futuro. Estoy seguro de que en estos lotes, en no mucho tiempo, va a haber casas con familias que necesitan donde vivir”, planteó.

En el acto que se llevó a cabo hoy en Mercedes, anunció una inversión total de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura para generar 30.000 lotes con servicios y en 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país.