Desde la semana próxima, todas las escuelas de la Provincia vuelven a la presencialidad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy que a partir del próximo lunes, tras el receso invernal, “toda la provincia de Buenos Aires vuelve a las clases presenciales”. Esta modalidad se reanuda en los 135 distritos pero con los cuidados definidos por el Consejo Federal de Educación.

En rueda de prensa en la casa de Gobierno bonaerense, el mandatario precisó que desde el lunes retornarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privados en los tres niveles “pero con protocolos”. “La experiencia internacional muestra que los no vacunados son los que más se están contagiando, inclusive los niños“, dijo Kicillof, y apuntó: “No queremos que se contagien los chicos. Los chicos se contagian y contagian”.

Asimismo, sostuvo que en las instituciones educativas “se continuará trabajando con distanciamiento, barbijos, ventilación y medidores de oxígeno”, y remarcó: “Volvemos a la presencialidad cuidada porque a los chicos hay que cuidarlos”. “La pandemia no terminó y aún no conocemos las secuelas de la enfermedad. Lo mejor es no contagiarse”, expuso y agregó que en la provincia de Buenos Aires “primaron la solidaridad y la responsabilidad del pueblo que apostó mayoritariamente a cuidarse”.

Anteriormente, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco subrayó que “los 135 distritos vuelven con presencialidad en las clases, respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación sobre las burbujas, con protocolos y las normativas de cuidado” en el marco de la pandemia de coronavirus.

Bianco explicó los criterios que rigen para la categorización de municipios en el sistema de fases y enfatizó que “ya no hay distritos en situación de alarma sanitaria, por lo cual solo quedan dos fases activas: fase 3, con 65 municipios, y fase 4, con 70 partidos”. Todos los municipios que se encontraban en fase 2 avanzaron a fase 3 tras considerar que en ninguno se ha producido un aumento significativo o repentino de los casos positivos y que no se observa riesgo en el funcionamiento adecuado del sistema sanitario y de derivaciones.