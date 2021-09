Escuelas cerradas por operativos de limpieza

En el sur del Conurbano, las escuelas que ayer abrieron sus puertas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) permanecerán cerradas hoy, debido a los operativos de limpieza. Las clases se reanudarán mañana, con normalidad.

Más allá de que las instuciones educativas de la Región que ayer estuvieron disponibles para los ciudadanos ejercieran su derecho a votar estén cerradas, desde varias escuelas informaron que se aprovechó el envión virtual de la cuarentena para continuar con el dictado de clases. Agunos realizan zooms, otros envían material a través de classroom.

Vale recordar que debido a la pandemia, se habilitaron muchas instituciones que habitualmente no forman parte del acto comicial para que no haya amontonamientos. De todos modos, las primeras imágenes de ayer, con extensas filas en las puertas de los colegios y mesas vacías en su interior, provocaron que no se respetara el distanciamiento social. Será una cuestión a revisar de cara a las legislativas de noviembre.