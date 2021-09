“No volveremos a cometer errores, pero no condenemos al país”, pidió Fernández desde Almirante Brown

El presidente Alberto Fernández volvió al conurbano bonaerense tras la derrota electoral del domingo en busca del territorio perdido de cara a las generales de noviembre. Llegó acompañado de su jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

“Lo que hicimos mal lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero no condenemos al país al retroceso”, arengó.

La excusa para la bajada fue el anunció de la puesta en marcha de 25 obras públicas en 15 provincias y de inversión productiva de parte de empresas privadas.

El presidente Alberto Fernández inaugura los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina y pone en marcha 25 obras públicas en 14 provincias

Durante la reinaguración de las obras de la Avenida República Argentina y acompañado del jefe comunal browniano, MAriano Cascallares, el mandatario envió un fuerte mensaje a la militancia del frente oficialista. “Nosotros valoramos mucho la democracia. Por eso escuchamos la voz del pueblo”, empezó. “¿Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes? Nosotros lo que queremos distribuir es trabajo y que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar el sustento cotidiano para ellos y sus familias. Estamos empeñados en lograrlo”, subrayó.

“Estamos convencidos de que si algo postergó a la Argentina fueron las políticas especulativas que terminaron con el desarrollo industrial”, dijo Fernández. “Nosotros, entre la especulación y los especuladores, vamos por los que producen. Entre el mundo financiero y el de la industria, nos quedamos con la industria”, exclamó y elevó el tono de voz.

En ese sentido, le habló a los ciudadanos que no votaron al Frente de Todos. “Les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Vivir en un país donde la Pymes se cierran no es un buen país, o que multiplica por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país”, repitió. “Creemos en el país que amplio derechos, no en el que los restringió”, sostuvo.

“Yo les pido, porque estamos en campaña para qué les voy a mentir, porque empezamos la campaña definitiva a los militantes que no bajen los brazos”. arengó para insistir “con más convicción que nunca” en la necesidad de “golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y explicarle lo que esta en juego: que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva”, enfatizó el Presidente.

“No interrumpamos la marcha que llevamos, lo que hicimos mal lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos; los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero no condenemos al país al retroceso”, concluyó.

Visita a una fábrica de envases en Burzaco

El presidente Alberto Fernández visitó este mediodía la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, donde los directivos de la empresa le anunciaron una inversión de 60 millones de dólares y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Los directivos de la empresa de envases Ball anunciaron una inversión de 60 millones de dólares y la generación de puestos de trabajo 📈.



Los directivos de la empresa de envases Ball anunciaron una inversión de 60 millones de dólares y la generación de puestos de trabajo.

“Realmente los felicito y gracias por seguir confiando en la Argentina. Necesitamos inversión privada, producción y generar empleo. Tenemos un crecimiento sólido y vertiginoso al 8 por ciento y el año que viene vamos a seguir en esa senda“, indicó Fernández.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros, de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, además de autoridades de la empresa.

En la recorrida también estuvieron la candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Ball Corporation es una compañía de capitales estadounidenses con presencia en la Argentina desde 1995 como productor de envases de aluminio para bebidas, emplea a 220 trabajadores de manera directa y 600 de manera indirecta, y es proveedor de empresas como Cervecería Quilmes, CCU, Coca Cola, Cepas Argentinas, Monster y Speed, entre otras.