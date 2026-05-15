Arranque muy frío en la zona sur del Conurbano

Viernes frío. Comenzó con una sensación térmica de 5.1º en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue el tiempo hoy y el fin de semana?

Viernes frío. Comenzó con una sensación térmica de 5.1º en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue el tiempo hoy y el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el arranque de este viernes es muy frío en la zona sur del Conurbano, con una sensación térmica de 5.1º. El cielo se muestra despejado, con neblina. La máxima para hoy es de 19 grados.

Asimismo, el reporte del organismo indica que el sábado será una jornada en la cual la temperatura se moverá entre los 9 y los 17 grados, mientras que el cielo se mostrará nublado. No se descartan algunas lluvias aisladas por la tarde.

Por otro lado, el domingo vuelve a bajar la temperatura, tanto la mínima como la máxima serán de las más bajas: 5 y 15 grados, respectivamente. El cielo se mostrará parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.