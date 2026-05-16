El pronóstico para este fin de semana en la zona sur

Será un fin de semana frío en el Conurbano, pero el descenso brutal de la temperatura llega el lunes.

Será un fin de semana frío en el Conurbano, pero el descenso brutal de la temperatura llega el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este sábado se presenta gris y se esperan precipitaciones, mientras que el domingo cambia rotundamente el panorama.

El reporte del organismo indica que este sábado se presenta con cielo nublado, lluvias aisladas por la tarde y lloviznas por la noche. La temperatura se moverá entre los 9 y los 17 grados.

Asimismo, las nubes irán de mayor a menor el domingo, que cierra con cielo algo nublado en la zona sur del Conurbano. La marca térmica será de apenas 15 grados.

En tanto, el lunes se repite la máxima de 15 grados, pero la mínima desciende a 3, por lo que la sensación térmica podría ser incluso más baja. Cielo despejado.