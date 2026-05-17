Temperley sufrió otra derrota y salió de la zona de Reducido

El Gasolero cayó 1-0 ante Gimnasia de Jujuy como visitante, llegó a siete partidos sin triunfos y profundizó su crisis en la Primera Nacional. El equipo de Nicolás Domingo mostró una leve reacción en el complemento, pero no le alcanzó y perdió su lugar en el Reducido.

El Gasolero cayó 1-0 ante Gimnasia de Jujuy como visitante, llegó a siete partidos sin triunfos y profundizó su crisis en la Primera Nacional. El equipo de Nicolás Domingo mostró una leve reacción en el complemento, pero no le alcanzó y perdió su lugar en el Reducido.

Club Atlético Temperley sumó una nueva frustración en la Primera Nacional tras perder 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el norte del país. El conjunto celeste volvió a mostrar dificultades futbolísticas, acumuló su séptimo encuentro consecutivo sin victorias y quedó fuera de la zona de Reducido, en un panorama cada vez más delicado para el entrenador Nicolás Domingo.

Durante el primer tiempo, Temperley resistió como pudo ante el dominio del Lobo jujeño. Aunque intentó jugar de igual a igual en el arranque con algunas apariciones de Franco Benítez por la izquierda, el equipo careció de profundidad ofensiva. Gimnasia creció con el manejo de Francisco Molina y generó varias situaciones claras. Entre los remates de Cosaro, las intervenciones de Menéndez y las respuestas de Mastrolía, el Gasolero logró irse al descanso con el arco en cero gracias también a la ayuda del travesaño.

En el complemento, el equipo de Nicolás Domingo mostró una mejor versión. Se amigó más con la pelota y logró emparejar el trámite en un partido que se volvió de ida y vuelta. Sin embargo, cuando parecía acomodarse, llegó el golpe decisivo: Mauro Cachi aprovechó un rebote dejado por Mastrolía, tuvo tiempo para acomodarse y definió al ángulo para establecer el 1-0 definitivo para Gimnasia.

Sobre el final, Temperley fue con más empuje que claridad. Llenó de centros el área defendida por Milton Álvarez y dejó espacios que el local casi aprovecha de contraataque. A pesar del esfuerzo, el Gasolero volvió a quedarse con las manos vacías y profundizó una racha negativa que lo alejó del Reducido, mientras Gimnasia de Jujuy quedó como único líder de la Zona B.