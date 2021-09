San Vicente: cuatro detenidos en el caso del cadáver de la laguna

La policía de San Vicente detuvo en la tarde de hoy a cuatro personas por el del cadáver encontrado por la mañana en una zanja a cien metros de la Laguna del Ojo.

La víctima, identificada como Sergio David Molina, de 46 años y que respondía al apodo de ‘El Keko’. tenía antecedentes penales.

La investigación de la fiscal de San Vicente, Karina Fabiana Guyot, dependiente de los tribunales de La Plata y la Dirección de Investigaciones de la Policía bonaerense, los llevó a un domicilio a sólo cien metros de la zanja donde se produjo el hallazgo en la esquina de San Lorenzo y Martín Fierro.



Según la reconstrucción de los hechos, Molina habría concurrido a comprar droga a ese domicilio y allí se produjo una discusión que concluyó en una paliza que dejó a Molina gravemente herido.

Desde alli, las cuatro personas que lo golpearon lo habrían arrojado a eso de las 22 de ayer en la zanja donde, finalmente, murió.



Tras esa reconstrucción la DDI realizó un allanamiento de emergencia en una vivienda en la que se encontraron manchas de sangre y en el que se dio con el sospechoso y otros tres más, entre ellos una mujer, de 36, 35, 23 y 22 años respectivamente.

Además encontraron una camioneta con manchas de sangre y una de las zapatillas que le faltaba al cuerpo encontrado.

En la vivienda se incautó un arma de fuego, aunque aún no se sabe si fue utilizada, pues si bien a simple vista el cuerpo no presentaba disparo, aún no concluyeron las pericias sobre el cadáver en el marco de una casa caratulada como Homicidio.