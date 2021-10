Perzcyk se reunió con Manzur: “Ningún chico puede estar afuera de la escuela”

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el gabinete educativo, a fin de establecer las prioridades de la agenda educativa a mediano plazo para transformar la educación argentina en todos los niveles. Entre los temas destacados se encuentran la recuperación de los aprendizajes y la presencialidad plena en las escuelas.

“La educación es una prioridad de nuestro gobierno, es por eso que avanzamos en una agenda que trabaje para recuperar los aprendizajes y para que todas las chicas y chicos vuelvan a la escuela”, señaló el titular de la cartera educativa. “Ningún chico puede estar afuera de la escuela. Es un tema que nos tiene que unir a todos, principalmente es una responsabilidad del Estado y del Gobierno, no me estoy quitando responsabilidad. Estoy diciendo que es de todos los Gobiernos, en todos los niveles y de los adultos que los chicos vayan a la escuela. No podemos naturalizar que haya chicos afuera de la escuela. Hay que buscarlos casa por casa”, señaló.

El ministro afirmó quela Argentina tiene al rededor de 15 millones de alumnos y alumnas, y señaló que, en el marco de la pandemia de coronavirus, han tenido dificultades aproximadamente un millón de chicos.

Además, se plantearon los lineamientos del Plan “Volvé a la Escuela” para saldar las urgencias que dejaron la pandemia y los cuatro años de desfinanciamiento de la gestión 2015-2019, informaron desde Casa Rosada.

La universidad

En lo que respecta a la educación superior y teniendo en cuenta la autonomía universitaria, indicó que “la recomendación es de presencialidad plena y, al mismo tiempo, respetar el contrato académico que cada carrera, que cada universidad, estableció con sus alumnos”. “Debemos asumir que tenemos que llegar todos al final del cuatrimestre. Ir sacando obstáculos para que todos los chicos y todos los investigadores puedan tener presencialidad”, concluyó.