Con rango de ministro, Gabriela Cerruti será Portavoz de la Presidencia

El presidente informó que la ex diputada nacional contará con "jerarquía de Ministra" en este puesto creado por él tras la salida del ex vocero Juan Pablo Biondi.

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que designó a la ex diputada nacional Gabriela Cerruti como “Portavoz de la Presidencia”, una nueva figura que el propio mandatario creó tras la salida del ex vocero Juan Pablo Biondi, acusado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hoy designé a @gabicerru a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. A partir de hoy, será ella la Portavoz de la Presidencia. Una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas”, expresó Fernández en su cuenta de Twitter, donde acompañó el anuncio con un video de ambos.

En el video, además de las imágenes, también había una descripción por debajo donde informaba: “Allí llevará adelante las tareas de portavoz de Presidencia con jerarquía de Ministra. Con su experiencia buscamos aportar a una comunicación pública democrática y una conversación global acorde a los nuevos tiempos”.

Ayer, la periodista Gabriela Cerruti renunció a su banca de diputada nacional por el Frente de Todos para sumarse al equipo de comunicación del Gobierno.

Finalmente, por el anuncio, parecería que no estará bajo el liderazgo de Juan Ross, secretario de Comunicación y Prensa, sino que estaría por encima de él.

Ross y Cerruti llegan a comandar esta área del gobierno tras la salida de Pablo Biondi, acusado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “operar” contra el espacio.

Con respecto a Cerruti, había asumido su banca en Diputados a fines de 2017 al participar de la nómina porteña de Unidad Ciudadana, encabezaba por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

En menos de dos meses, el 10 de diciembre, expiraba su mandato, y al no haber sido parte de la lista del Frente de Todos, no tenía posibilidades de continuar en el cargo. Será reemplazada por el actual vicepresidente de la ENACOM, el ex interventor del COMFER y funcionario de Fernando de la Rúa, Gustavo López.

A pesar de su nuevo rol, la diputada ya colaboraba de antemano como una suerte de vocera no oficial: de hecho, Comenzó a dar indicios al opinar sobre el cruce en redes sociales entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dibujante Nik.

“El tweet de Aníbal Fernández fue un error y ya salió el propio ministro a pedir disculpas. A veces hay exceso de confianza y olvidamos que las chicanas desde un lugar de poder son delicadas. No fue una amenaza: fue un tono inadecuado”, consideró.

Previo a opinar sobre el cruce entre el ministro y el humorista, trabajó para pulir la figura de CFK:” Más allá de las diferencias políticas, las feministas deberíamos aceptar que @CFKArgentina hace política como nos gusta a las mujeres”.