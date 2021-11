Deuda con el FMI: Cerruti le pidió a la oposición que “se haga cargo”

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, llamó hoy a la oposición a “hacerse cargo de que fueron los que endeudaron” y pusieron al país en la situación de “estar negociando la mayor deuda de la historia de la Argentina” para luego exhortar a los dirigentes de Juntos por el Cambio a “hacerse cargo también de que aprobar o no el acuerdo de negociación va a depender de lo que voten en el Congreso”.

En relación al endeudamiento contraído con el FMI durante la gestión de Mauricio Macri, Cerruti se refirió a la publicación que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió el sábado, a la que definió como un texto que “expresa todo lo que venimos conversando en el espacio” sobre el rol de la oposición, como también de la responsabilidad de los dirigentes de JxC frente a la necesidad de negociar con el organismo y el silencio que hasta ahora mantienen sobre ese tema. “Lo de Cristina (Fernández de Kirchner) es un documento. A mí me llama la atención que sigan hablando de ‘carta’, como si fuera una misiva dirigida a alguien”, dijo Cerruti esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo destacó que “la vicepresidenta pregunta con muchísima claridad por qué le siguen pidiendo que se exprese” sobre el acuerdo con el FMI “cuando el acuerdo va a ir al Congreso a ser discutido”, y, luego, contrastó esa decisión del actual Gobierno con la adoptada por la anterior gestión, de Cambiemos: “Mauricio Macri nos endeudó por 100 años y eso nunca pasó por el Congreso”, señaló.

“Estamos esperando que la oposición, en lugar de correrse y no hacerse cargo, empiece a decir qué es lo que quiere. Decir cómo queremos financiar la deuda, cómo queremos reprogramarla y a qué tipo de acuerdo queremos llegar, es decir qué modelo de país queremos tener“, insistió Cerruti tras afirmar que “no hay ninguna posibilidad de un acuerdo con el FMI que no contemple la soberanía argentina, el crecimiento, el mercado interno y que no proteja la vida de cada uno de los argentinos”.

Por otro lado, Cerruti consideró que, para el presidente Alberto Fernández ,”el documento de Cristina es un apoyo, pero la verdad que no lo necesita, porque son las cabezas principales de este gobierno y están trabajando juntos”. También, criticó “esa cosa de seguir buscando grietas en el oficialismo” cuando “públicamente todos estamos viendo que los que no saben para dónde van son los de la oposición”, al referirse a los integrantes de la principal coalición opositora, sobre los que Cerruti señaló que “se juntaron por motivos absolutamente electorales“.

Sobre la postura de JxC y la negociación con el FMI, agregó que lo que se necesita en este momento es “que tengan una postura firme y clara sobre este tema”, como reclamó Cristina Fernández de Kirchner en su mensaje del sábado, donde cuestionó “la irresponsabilidad política” de sectores opositores que esperan para emitir definiciones sobre las tratativas con el organismo cuando son los mismos que endeudaron al país.