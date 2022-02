Vecinos de Longchamps se quejan por una tala de árboles donde armaron tribunas para Carnaval

Un grupo de vecinos de Longchamps, en el partido de Almirante Brown, se están movilizando para detener una tala de árboles añejos que atribuyen al municipio con la intención de instalar tribunas para emplear durante los festejos de Carnaval.

Los vecinos, molestos, están distribuyendo imágenes de los árboles añejos de varios metros de altura y luego de los troncos talados a menos de un metro del nivel del suelo.

La destrucción de la vegetación se produjo en Chiesa y Manuel Belgrano, a pocos metros de la estación ferroviaria de Longchamps. Allí hay un tramo de unos trescientos metros de la Ruta 210 con dos manos por carril, separados por una plazoleta arbolada.

De una de las manos la comuna está erigiendo una estructura de caños para el armado temporal de tribunas que serán utilizadas durante los festejos de Carnaval. De acuerdo al testimonio de los vecinos, los árboles talados parecían molestar para el armado de las gradas y fueron talados.

“Cuando pasaron los tornados por Longchamps me pasé meses juntando firmas para lograr que los árboles de Malvinas Argentinas sean patrimonio del municipio y no los puedan sacar porque protegen las casas. Si no están los árboles, el viento te lleva la casa, aparte de ser pulmón”, explicó a InfoRegión una vecina, indignada por la remoción de esas especies.

Otro vecino relató que pidió explicación mientras los talaban y que la respuesta fue que estaban enfermos, pero aseguran que eso no es cierto.

“Cuando estaban juntando las ramas me acerqué a preguntar y respondieron que los tres árboles estaban apolillados, podridos, y eran un peligro si se caían solos”, indicó Cristina, pero los vecinos insisten en que no es así.

La destrucción ya está hecha, cuentan indignados, lo que esperan es que no sigan avanzando.