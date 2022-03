Férreo rechazo de la oposición a la suba de retenciones

Califican la medida como "incostitucional". "No tiren más de la cuerda", avisó Mario Negri.

Califican la medida como "incostitucional". "No tiren más de la cuerda", avisó Mario Negri.

La oposición salió a cuestionar el anuncio del Gobierno, en torno a la suba de retenciones para subproductos de la soja para hacer frente al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos.

El diputado Diego Santilli advirtió que “esta nueva suba de retenciones al campo es otro manotazo de ahogado del Gobierno, y además de inutil es ilegal. Su guerra contra la inflación es más de lo mismo, fuegos artificiales y un golpe a los laburantes y al principal motor productivo de nuestro país”.

Su par Ricardo Buryaile ratificó que “la suba de derechos de exportación por decreto es nula de nulidad absoluta“. “¿Por qué el Gobierno no recurre a estos ingresos para lograr el objetivo de estabilizar el precio del pan? ¿Por qué sigue castigando al sector privado? ¿Cuándo va a hacer el sacrificio el Estado? El kirchnerismo vuelve a equivocar el camino. Subsidia a los empresarios y esto no le va a llegar al consumidor. Se sigue subsidiando la oferta indiscriminadamente, aún para los que tienen, en vez de focalizar la ayuda en los más vulnerables”, apuntó.

Mario Negri, en tanto, manifestó que “ayer, el Presidente (Alberto Fernández) llamó al diálogo y hoy a la madrugada firmó un decreto ilegal para aumentar las retenciones”. “No tiene atribuciones ni facultades delegadas, están vencidas. ¿Qué pretende? ¿Un conflicto como el que causó la Resolución 125? No tiren más de la cuerda, hay hartazgo. Cuando falta plata el kirchnerismo se la agarra con el campo. Pero el campo tiene memoria. Los productores que generan las divisas, porque son los que producen y exportan, se van a poner de pie. Si el Gobierno no lee la fatiga social tendrá problemas”, completó.

En el mismo sentido se expresó Rogelio Frigerio. “Finalmente la guerra que arrancó el Gobierno nacional es contra la producción, la inversión, el crecimiento y el trabajo de millones de argentinos. El aumento de retenciones al campo no tiene ningún sentido y además es inconstitucional“, manifestó el diputado.

Karina Banfi también rechazó la medida. “Un nuevo capítulo de si pasa-pasa de este gobierno. El Decreto 131/22 publicado este sábado, lanza el aumento al 33% de las retenciones para harina y aceite de soja. Sr. Presidente Alberto Fernández no tiene facultades delegadas para hacerlo. Este decreto es inconstitucional”, expresó.

En tanto, el senador Alfredo Cornejo señaló que “la suba a las retenciones no son temporales, son ilegales“. “El discurso no puede saltear las instituciones. El gobierno debe, aunque no quiera recurrir, al Congreso y, a su vez, hacerse cargo de las medidas que toma”, apuntó a travpes de su cuenta de Twitter.

El Gobierno oficializó hoy la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos, al mismo tiempo que fijó un nuevo esquema de derechos de exportación para subproductos de la soja para poder financiarlo.

A través de los decretos 131/22 y 132/22 publicados hoy en el Boletín Oficial se dispuso la implementación de estas dos medidas, en el marco de una serie de iniciativas que el Poder Ejecutivo llevará a cabo con la finalidad de combatir la inflación, en especial la referida a alimentos, que en los últimos días mostró fuertes subas por la invasión de Rusia a Ucrania.

La instrumentación y administración correrá por cuenta exclusiva de la Secretaría de Comercio Interior, la cual “constituirá un fondo de fideicomiso al efecto”, según se informó. No obstante, la financiación del mismo se obtendrá a partir de lo recaudado tras la quita del diferencial en los derechos de exportación que tributaban los productos industrializados de soja respecto al poroto.