Aumentó el trigo y el Gobierno busca acelerar medidas de desacople

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se refirió hoy a la necesidad de “acelerar medidas de desacople” en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, y destacó como primera medida el fideicomiso de trigo para garantizar precios de harina y fideos en las góndolas.

“Hay que acelerar medidas de desacople entre el precio interno y el internacional, una que ya pusimos en la cancha es el fideicomiso para asegurar el precio de la harina triple cero de kilo y el paquete de fideos de medio kilo, en Precios Cuidados para que el precio no se dispare”, dijo Feletti esta mañana en diálogo con AM 990.

El Gobierno acordó la creación de un fideicomiso que contempla volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas de trigo, ante la necesidad de proteger el mercado interno, permitir generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios de la harina y el trigo.

En tanto, el trigo continua en alza en el Mercado de Chicago, en los Estados Unidos, y se puso a tiro de alcanzar los US$ 500 por tonelada, como consecuencia de la escasez en la producción y el abastecimiento del cereal que genera la invasión rusa en Ucrania.

Feletti dijo que el conflicto bélico “es un escenario mundial que en lo inmediato dispara el precio internacional del trigo que estaba en el orden de 250/280 dólares la tonelada, y ya pasó los 400 dólares”. “La noticia positiva es que la producción de trigo fue récord en Argentina, hay 22 millones de toneladas, una parte se exporta y hay trigo en el mercado interno, no puede faltar trigo en el mercado interno, necesita 7 millones de toneladas, no habría una razón para que los molinos no estén abastecidos”, agregó.

En tanto, aclaró que “no alcanza que haya cantidad sino que si el precio en el mercado interno se quiere ofertar al precio en el mercado internacional, obviamente vamos a pagar las galletitas a precio internacional y eso es lo que el Estado no puede permitir”.

Por otra parte, dijo que el pan “requiere en lo inmediato otras 800 mil toneladas y hay que buscar los mecanismo de desacople”. por lo cual “ahora empezamos una discusión con el tema del abastecimiento de otros rubros como el caso del pan“.

Sostuvo que tanto Estados Unidos como Europa advirtieron en los últimos días “los riesgos de una crisis alimentaria” dado que “Ucrania y Rusia abastecen 25% del volumen de trigo”, y proyectó que “la mayoría de los países van a proteger sus producciones y sus economías nacionales”. “Si esto es prolongado estos precios van a seguir y Argentina tiene que adoptar medidas para esta emergencia, aprovechando su ventaja comparativa, que es productos de alimentos y de hidrocarburos; si esa ventaja no es usada para desvincular el precio interno del internacional, obviamente nos va a impactar de lleno con consecuencias gravosas”, analizó.

Acerca de los sectores rurales que señalaron subas de costos, dijo que “es legítimo que un empresario quiera ganar lo más posible, el Estado debe establecer que eso sea compatible con el funcionamiento de la sociedad“. “Entiendo que haya un impacto de combustibles en la producción pero también hay que recordar que Argentina es productor de petróleo y de gas, esto puede ser una oportunidad para acelerar el gasoducto de Vaca Muerta que baje las importaciones de Bolivia”, concluyó.