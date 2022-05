Remedios de Escalada: Un hombre no vidente tuvo que esperar 40 minutos para cruzar la calle por un auto mal estacionado

Un hombre no vidente golpeó con su bastón una camioneta que estaba mal estacionada en la esquina de un cruce peatonal en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Tuvo que esperar 40 minutos y la intervención de vecinos, que fueron a buscar al dueño del rodado, para poder cruzar la calle.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando el hombre volvía de hacer las compras. Al querer cruzar en la esquina de la calle Beltrán y Doctor Melo estaba estacionada la camioneta, obstruyendo el paso de la rampa para personas con discapacidad. Al no poder cruzar, el hombre comenzó a golpear el vehículo con su bastón.

En este marco, algunas personas se acercaron al lugar para tranquilizarlo, mientras que otras lo alentaban para que continúe. La secuencia quedó filmada por una persona quien lo viralizó en las redes sociales. Vecinos tuvieron que ir a buscar al dueño del rodado, que estaba en el colegio ubicado en inmediaciones.

Según informaron, cuando llegó el dueño de la camioneta, el hombre no vidente se tranquilizó y pudo seguir su camino. “Empezamos a buscar al que dejó el auto ahí y estaba en el colegio, después de 40 minutos, se liberó la rampa“, apuntó un comerciante de la zona, y agregó: “Te da bronca porque pasa siempre. Lo mismo cuando pasa una señora con un cochecito y no puede usar la rampa”.

Omar dialogó esta mañana con C5N y explicó el momento de furia. Dialogó con el dueño del rodado y le contó que le dijo que “como no encontró lugar para estacionar, paró ahí”. “Vos te crees que me dijo ´disculpas´, no. Me pidió que le deje de pagar al auto”, planteó.

Y sumó otro reclamo. “Le pido al Municipio de Lanús que haga cumplir las reglas, hace años que no hay veredas ni paredes libres”, se quejó.