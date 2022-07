COVID19: Quiénes deben vacunarse con la quinta dosis

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires confirmaron que comenzaron a enviar turnos por WhatsApp para que tanto los mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm como los inmunodeprimidos concurran a aplicarse la quinta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Para recibir esta nueva dosis deberán haber pasado 120 días de la aplicación anterior y, mientras a los porteños les llegará, vía Boti un mensaje para seleccionar turno, los bonaerenses que estén en el rango de aplicación sólo deberán acercarse a un centro vacunatorio cuyas direcciones pueden encontrarse en este enlace.

Esta decisión está relacionada con el stock de vacunas y con un leve aumento en los casos que se dan a conocer una vez por semana por lo tanto quienes no hayan recibido Sinopharm o no sean inmunodeprimidos, por el momento, no es necesario que se apliquen la quinta dosis o el tercer refuerzo correspondiente.

Desde el inicio de la aplicación de vacunas, Argentina tiene 37.632.875 personas con dosis completas, 3.107.273 con dosis adicional y 24.881.147 con dosis de refuerzo.