La sorprendente estrategia de un colectivero para facilitar la jornada de los usuarios

Armó un grupo de Whatsapp y avisa por dónde circula para que los pasajeros no se lo pierdan.

La insólita estrategia de un chofer de la línea de colectivos 74, que circula por Zona Sur y llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que los pasajeros no se pierdan la unidad y lleguen a tiempo al trabajo y a la institución educativa que corresponde.

Miguel es el nombre de este chofer, que rompe el molde. Viajar en colectivo bien temprano es una actividad que muchos vecinos deben afrontar pero en pocos casos de conforma una comunidad. Y éste es justamente ese caso. El chofer ideó una estrategia para facilitar la mañana de quienes viajan en su unidad.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE”, contó un usuario a través de Twitter. Y adjuntó la evidencia.

“Vamos que hoy sí llegamos tarde”, advierte Miguel, quien avisa que está en la parada de la UNLa (Universidad Nacional de Lanús) o saliendo de Lomas de Zamora. Así, los usuarios no esperan demasiado con las bajas temperaturas o si llueve. El mejor colectivero del mundo.