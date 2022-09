En Pergamino, Kicillof inauguró una red de provisión de gas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que su gestión trabaja para “que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio bonaerense”, y destacó la conclusión de obras de gas, electricidad e infraestructura que mejoran “la calidad de vida” de las familias y favorecen la instalación de futuras industrias.

Al encabezar hoy la inauguración de la red de provisión de gas natural para la localidad de Fontezuela, en el partido de Pergamino, Kicillof afirmó que la inauguración de esa obra traerá “dignidad” a los vecinos de la región.

“A veces es más fácil empezar una obra de cero que concluir una que está con un grado de avance elevado, porque hay deudas con empresas, o está judicializada. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos con muchas obras que se habían frenado por temas políticos. Se pararon después de las PASO de 2019”, señaló Kicillof.

Agregó, en cambio, que cuando asumió la gestión decidió finalizar todas las obras, “las haya empezado quien las haya empezado” ya que, “el problema no es si las empezó la gobernadora anterior (María Eugenia Vidal), sino que acá no había gas y eso era algo que había que resolver”.

Acompañado del intendente de Pergamino, Javier Martínez (JxC), Kicillof explicó que, desde el punto de vista económico, la obra que hoy se inauguró “es inviable” ya que el relevamiento dio que llega a “160 familias y la obra a valor actualizado es de 260 millones de pesos”. “No guarda proporción porque hasta que cada familia pueda devolverlo con el consumo de las familias, con la factura, es imposible”, señaló.

No obstante, rescató que, pese a saber que la obra “es deficitaria y que da pérdida”, el objetivo es el de “mejorar la calidad de vida de las familias”. “Sé que por eso no lo va hacer nunca ningún privado. Si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de nuestra provincia lo que vamos a tener es un no. Pero esta obra había que hacerla porque le da dignidad y desarrollo a la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

El gobernador subrayó que es necesario terminar obras de gas, de electricidad, de cloacas, de agua, de rutas de puertos, “sean o no rentables”, porque dijo, “después, esas obras que van a dar una mejora en la calidad de vida”, y también a permitir que se radiquen más industrias.

“La lógica del privado es la ganancia a corto plazo. Con esa lógica no se hubieran hecho nunca los ferrocarriles, no esperamos la rentabilidad presente, sino el desarrollo futuro, esta obra se va a pagar sola cuando se sigan radicando más familias, y cuando se radiquen empresas que elaboren la enorme riqueza de Pergamino y de nuestra provincia”, consideró.

Kicillof recordó que con el programa Escuelas a la Obra ya se terminaron 4 mil proyectos en dos años y medio de gestión y “con una pandemia en el medio”. “Ayer inauguramos la escuela 104, son nuevos edificios escolares durante esta gestión y 400 escuelas que estaban tan rotas que se hicieron a nuevas”, precisó.

El gobernador también estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y Gastón Ghioni, subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y autoridades de la empresa Bagsa (Buenos Aires Gas S.A).