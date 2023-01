Néstor Grindetti: “Hoy Macri no está en la carrera para ser candidato”

"Él ha dicho que no lo suban al ring y yo no soy quién para presionarlo", planteó el intendente de Lanús.

"Él ha dicho que no lo suban al ring y yo no soy quién para presionarlo", planteó el intendente de Lanús.

El intendente de Lanús Néstor Grindetti afirmó esta tarde que el ex presidente Mauricio Macri “hoy no está en la carrera” para ser candidato presidencial ” y él mismo lo dice”, por lo que aseguró que no será él quien lo presione para “subirlo al ring”.

“Hoy él no está en la carrera y él mismo lo dice. Es muy íntima una decisión de estas características“, explicó el jefe comunal del PRO y precandidato a la gobernación bonaerense, quien dice “charlar muy seguido” con Macri.

En declaraciones radiales, Grindetti afirmó que Macri “fue, es y va a seguir siendo un referente imprescindible en el PRO”.

“Él ha dicho que no lo suban al ring y yo no soy quien para presionarlo, para empujarlo”, indicó.

Elogios para Mauricio Macri

Y agregó: “Tengo un gran afecto por él, un respeto tremendo. Está ahí de ser el mejor estadista que tiene la Argentina y sobre todo con proyección internacional”.

En este sentido, señaló que Macri está “unos metritos más adelante que el resto” de los dirigentes de Juntos por el Cambio” en términos de liderazgo por tener influencia a nivel internacional y por ser fundador del PRO y ex presidente.

“Cambiemos ha tenido el gran activo de que aún perdiendo las últimas elecciones han surgido varios lideres y eso es bueno. Ahora, si alguien es tu fundador, es ex presidente y es un referente no solo local sino internacional, yo digo que Mauricio está unos metritos más adelante que el resto”, recalcó.

De todos modos, Grindetti insistió en recalcar que la titular del PRO, Patricia Bullrich, es “lo que está necesitando la Argentina”.

“La veo a Patricia con mucha convicción y fortaleza para seguir adelante”, resaltó, aunque tampoco descartó a su rival en la interna amarilla: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Horacio tiene un montón de valores, lo ha demostrando administrando muy bien la Ciudad. No es que lo ignore a Horacio porque somos todos parte del mismo espacio y compartimos valores y estrategia, pero estoy trabajando con Patricia, y me parece que encarna los valores y convicciones que traemos, en el caso mío de una relación de 40 años con Mauricio que es el fundador de toda esta historia en el PRO”, explicó.