Lomas de Zamora: Vigilia en el ex Pozo de Banfield

Mañana se cumplen 47 años de la última dictadura y con ese motivo organizaciones políticas y de derechos humanos locales convocan, nuevamente, a realizar una vigilia en el ex Pozo de Banfield para esperar la llegada del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

La convocatoria es hoy, a partir de las 20, en el ex centro clandestino de detención y exterminio que funcionará en Vernet y Sicialiano, donde ayer se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora en la que se se declaró como mausoleo por la memoria, la verdad y la justicia, a un sector del cementerio municipal, en el cual descansarán los restos de aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

“Contaremos con la presencia de bandas, artistas, tatuadores para hacerte un pañuelo de Madres. Ballet, poesía. Vení a esperar las 0.00. Homenajeamos a 47 años a los 30 Mil compañeres. No olvidamos! No perdonamos! No nos reconciliamos!”, indica la convocatoria de H.I.J.O.S. de Lomas de Zamora y de la Agrupación Docente Azucena Villaflor.

Mono Sequeira; Rot y Yaccar; Tropilla Ranquel; Marcelo Bogarsukoff; Ballet Raíces del Sur; el Negro y el Lijón; Guada y Lukas, tatuadores; y Vicky Guggiari con Juan Laguna serán parte de la propuesta.

El Pozo del terror

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde la gestión de Juan e Isabel Perón en 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes.

De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El 16 de septiembre de 2010, fue declarado Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia, y desde 2014 fue señalizado como tal. En marzo de 2019 fueron abiertas a la comunidad dos oficinas del nuevo espacio para la memoria.