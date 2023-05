Femicidio de Anahí Benítez: el veredicto se dará a conocer la semana próxima

El segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que fue abusada y asesinada en Lomas de Zamora, llega a su fin. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dará a conocer la semana próxima el veredicto. Son dos los acusados.

El Tribunal convocó a una audiencia para el martes al mediodía en los Tribunales de Larroque, en la cual se dará a conocer el veredicto, que le da un cierre a este segundo juicio por el crimen de Anahí.

Allegados a la víctima convocaron a movilizar, a partir de las 11, a la sede judicial, donde se realizará una radio abierta.

¿Cuáles fueron los pedidos?

La fiscal Marisa Monti consideró en la instancia de alegatos que quedó acreditado que Marcelo Villalba mantuvo cautiva a la joven, la drogó y abusó sexualmente de ella, y cuando creyó que estaba muerta, la llevó a la reserva de Santa Catalina, en Llavallol, donde finalmente la mató.

Acusó a Marcelo Villalba de “abuso sexual gravado por el acceso carnal, privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y robo”, y mencionó como agravante “la desmesurada violencia ejercida sobre la joven, antes de matarla, en el momento de la privación de la libertad, y el desprecio que surge de la posterior muerte, cuando se realizaron quemaduras con cigarrillo posmorten en la espalda”. “También valoro como agravante el tiempo prolongado en que se mantuvo a la niña privada de su libertad”, apuntó.

Por otro lado, no hizo acusación contra Marcos Esteban Bazán. “Este juicio me ha llevado a la certeza de la absoluta ajenidad tanto en las conductas descriptas como acusación principal como en aquellas que se la imputado alternativamente”, aseguró la fiscal, quien consideró que “se prueba la inocencia”.

El abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de la madre de la víctima, coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba.

En cambio, respecto de Bazán solicitó 14 años de prisión al considerarlo “partícipe secundario” de los delitos endilgados al otro acusado y, alternativamente, requirió 5 años y 6 meses por el “encubrimiento agravado” de los mismos.

Los abogados Manuel Garrido y Camila Calvo pidieron que Bazán sea considerado inocente, llega acusado de haber cometido los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada”, “robo”, “homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” (femicidio)”, y de “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de Anahí Benítez (16).

El otro acusado en este debate es Villalba, cuyo defensor oficial pidió que en caso de ser encontrado culpable, se lo condene a una pena que no supere los 15 años de cárcel porque presenta una “imputabilidad disminuida”, al padecer “esquizofrenia”.

“Pido justicia”

“Lamento lo que haya pasado Anahí, lamento lo que pasó a su familia. En mi casa no estuvo Anahí, no conozco a Villalba ni a los compañeros de ella. Pido justicia y que se investigue”, aseguró Bazán en la audiencia del 8 de mayo, al tiempo que pidió “no solamente ni una menos sino que no haya gente inocente presa”.

Cuando fue el turno de Villalba, optó por no decir nada, pero pidió que lo reintegren a la Unidad 34.

La parte que representa a la familia de la joven asesinada solicitó que permitan hablar a Silvia Pérez Vilor y tras una breve deliberación, el Tribunal lo permitió: “Quiero decir, desde el corazón, que me sentí muy poco representada por el Estado o nada en este juicio. Toda la prueba está en la causa. Le pido a los jueces que no valoren la interpretación de la prueba sino que vayan a los informes”, pidió, y mostró su rechazo al pedido de absolución (fiscalía) ni la participación secundaria (querella) de Bazán. Reclamó prisión perpetua para ambos.

SEGUNDO JUICIO

En el primer juicio realizado en 2020, Bazán había sido condenado a prisión perpetua considerado autor del crimen de Anahí, mientras que Villalba no fue juzgado porque los jueces entendieron que presentaba un cuadro “psicótico” y que no estaba en condiciones de estar en el debate. Sin embargo, en diciembre de 2021 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó la realización un nuevo juicio oral, que comenzó el 1 de marzo último.

EL CRIMEN DE ANAHÍ BENÍTEZ

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.