Esteban Echeverría: vive una pesadilla tras denunciar violencia de género

Una joven de 19 años denunció que su ex pareja, de 24 años, la agredió reiteradamente a golpes en reiteradas ocasiones y que llegó a amenazarla con un cuchillo, a pesar de que está embarazada de tres meses.

La víctima relató que el acusado “violó todo tipo de perimetral” y que “se burla en redes sociales de las denuncias”, un calvario que habría comenzado en 2021, cuando ella tenía 17, y comenzó su relación con su agresor.

“Las agresiones arrancaron desde el principio de la relación, pero lo último fue un horror. Me quiso matar, me encerró y me puso un cuchillo en la garganta”, recordó. Y agregó: “Se burla, manda mensajes diciendo que es todo mentira, muchísimas cosas, riéndose y diciendo que esto no le importa, que el finde está en el boliche”.

La joven reconoció que tras el último ataque, ocurrido el jueves pasado, tiene “miedo” de ser asesinada.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Esteban Echeverría, tras ir a la casa de su agresor, luego de dos meses de separación, porque el hombre amenazaba con “tomar pastillas” para suicidarse.

Cauando llegó a la vivienda en El Jagûel, el agresor la encerró y la amenazó con un cuchillo “tipo carnicero” y la golpeó en la cabeza, una situación que comenzó a las 14 y duró, según la joven, hasta las 23.

Al respecto, ella relató que comenzó a pedir auxilio pero su agresor la llevó a otro cuarto donde la golpeó durante tres horas hasta que pudo escapar.

La causa quedó a cargo de la UFI 3 descentralizada de Esteban Echeverría, que caratuló el caso como “amenazas agravadas”, aunque se prevé que en las próximas horas pasaría a “intento de homicidio”.