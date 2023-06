La Mississippi y Billy Gibbons se unen por primera vez en un espectáculo sin precedentes

El emblemático Estadio Luna Park se prepara para recibir a La Mississippi en lo que promete ser una noche inolvidable para los amantes del Blues Rock. En conmemoración de sus 35 años de carrera, la banda presentará un concierto único e irrepetible titulado “Seis hombres – una noche”, con la participación especial de Billy Gibbons, líder de ZZ Top, garantizando un espectáculo imperdible.

Según relata Ricardo Tapia, líder de La Mississippi: “El proyecto de invitar al legendario músico texano, que fue concebido en 2019 pero lamentablemente no pudo realizarse debido a la pandemia, finalmente tomó forma a finales de 2022 cuando retomamos contacto con él y su talentoso tecladista y productor musical, Martín Guigui. Sin duda, será un deleite musical y la realización de un sueño largamente esperado”.

LA MISSISSIPPI – “Lo que ves”

La Mississippi se prepara para un concierto épico en el que revivirán todos sus éxitos, en compañía del icónico Billy Gibbons. Reconocido como una destacada figura en la historia del rock, Gibbons es enormemente aclamado como uno de los guitarristas estadounidenses más destacados en los géneros del blues, el rock sureño y el boogie. Como líder de ZZ Top, ha dejado una huella imborrable en la música con una lista de éxitos emblemáticos que incluyen “La Grange”, “Gimme All Your Lovin'”, “Sharp Dressed Man”, “Tush”, “Stages” y ” Me tiene bajo presión”. Estas canciones marcaron un hito en la evolución de los sonidos del blues y el rock.

“Seis hombres – una noche” promete ser una velada única de música en el Estadio Luna Park. La primera fase de venta de entradas, con descuento especial, estará disponible hasta el 16 de junio en la boletería del estadio, ubicado en Avenida Corrientes y Bouchard, así como en Ticketportal.com.