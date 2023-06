Elecciones: Grabois apuntó contra Massa

De cara a las elecciones, el precandidato presidencial del Frente Patria Grande, Juan Grabois, aseguró que está “armando listas” de diputados y senadores nacionales en todo el país y afirmó que “de ninguna manera” aceptará que “se nos imponga como candidato único” al ministro de Economía, Sergio Massa “ni a ninguno de los tipos del staff permanente de la política que cambian de partido como de camiseta”.

“Frente a la incertidumbre del panorama, estamos armando listas en todo el país de diputados nacionales, senadores nacionales, en las 20 provincias donde está el Frente Patria Grande y en el resto de las provincias donde hay organizaciones aliadas, porque de ninguna manera vamos a aceptar que se nos imponga como candidato único a Sergio Massa ni a ninguno de los tipos del staff permanente de la política que cambian de partido como de camiseta”, dijo Grabois anoche en el partido bonaerense de Moreno, donde presentó su libro “Los Peores”, junto a la intendenta Mariel Fernández.

“Si tenemos cuadros en nuestro campo como Mariel, como Axel (Kicillof), como Wado (de Pedro), como Maxi, como tantos otros, ¿por qué vamos a recurrir a alguien que no solo quería meter presa a La Cámpora sino a Los Peores?” se preguntó el precandidato Grabois

Grabois sostuvo, no obstante, que Massa “como aliado está bien” y explicó por qué está armando su propia lista. “Tenemos que construir para el futuro, no solamente para el presente. No podemos dejar que el límite de lo posible para nuestra generación, para nuestro pueblo, el límite de lo que dicen que se puede, sea esta mierda. Si yo salgo y digo ´no nos queda otra que votar a Massa´, arruinas una generación de militantes políticos y sociales”, indicó.

Durante la presentación, Grabois y Mariel Fernández compartieron reflexiones sobre la economía popular, el vínculo de los movimientos populares con el Papa Francisco y los buenos resultados de gestión “cuando ´Los Peores´ asumen los espacios de conducción”.

En particular citó el caso de la intendenta Fernández quien “de ser ´la peor´, pasó a ser intendenta con resultados extraordinarios” y destacó que “hizo obras concretas, hubo baja en la criminalidad, desarticulación de una maquinaria de corrupción y mafias”.

A su turno, Fernández agradeció la presencia del dirigente y lo presentó como la “contracara de (el precandidato de la Libertad Avanza, Javier) Milei”. “El dice las cosas sin miedo”, dijo; y valoró que “defiende la soberanía” desde “el punto de vista de los trabajadores y los más humildes de la Patria”.

El libro presentado por Grabois revela la trama de la economía popular organizada y la militancia social como alternativa a la exclusión y el descarte, tiene 288 páginas y fue publicado por editorial Sudamericana.