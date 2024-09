Juan Grabois en Lomas de Zamora: “Venimos muy pasivos ante las cosas que están sucediendo”

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, protagonizó un acto en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora ante más de mil personas, en el marco de su recorrida por los distritos de la Provincia de Buenos Aires: ya estuvo en Pilar y Almirante Brown.

La apertura del acto, que contaba con la consigna “organizar la bronca y construir la alternativa”, estuvo a cargo del concejal de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande en Lomas de Zamora, Juan “Chipi” Montaña, quien destacó el difícil momento que está atravesando la Argentina: “Es necesario organizar la bronca también en el plano de la solidaridad y estar donde más se necesite: participar de una olla popular para las personas que están en situación de calle, en las barriadas populares dando apoyo escolar, estando con nuestros pibes, donde nuestro pueblo más lo necesite”.

En su discurso el abogado se refirió al veto del presidente al aumento de los jubilados y la represión ejercida el miércoles pasado “No contentos con vetar el aumento les pegan a los viejos. Y yo me pregunto si no estamos un poco dormidos nosotros también porque le están pegando a nuestros abuelos. Venimos muy pasivos con las cosas que están sucediendo”. Y agregó: “Les quiero plantear a todos: ¡despertémonos, hermanos! Nos están haciendo acostumbrar a algunas cosas que no podemos tolerar”. “Están atacando, como dice el Papa Francisco, a las dos puntas de la fragilidad: ancianos y niños”.

En ese sentido lanzó una convocatoria a todas las organizaciones: “Necesitamos que los de abajo, en todos sus sectores: estudiantes, jubilados, organizaciones populares, sindicales, seamos una mosca permanente en la oreja de quienes gobiernan”

Grabois también se refirió a los sucesivos fallos favorables en la causa alimentos: “Pasa algo que es francamente increíble, les ganamos en primera instancia, les ganamos en la cámara de apelaciones, les ganamos en la cámara de casación que rechazo el recurso de queja con el que podían ir a la Corte Suprema. ¡El Poder Judicial milagrosamente falla a favor nuestro, todos los jueces nos dieron la razón porque es obvio que es una obligación del Estado darle de comer a los pibes! Y aun así no lo cumplen”.

“Hay un gobierno que fue legítimamente electo por el voto de los argentinos pero en el ejercicio ha establecido un régimen de facto que va en contra de la Constitución Nacional, que va en contra de las leyes, y ese régimen de facto tenemos la obligación como militantes y como compatriotas de combatir en las calles, en los medios y en todos los planos de lucha que podamos encontrar”, enfatizó.

Por último, el ex precandidato a presidente también se refirió a la disputa electoral: “Nosotros estamos acá con una misión política: recuperar el gobierno. Para recuperar el gobierno y después darle continuidad al proceso histórico”, remarcó.

“Esa misión tiene que ver con derrotar al anarcocapitalismo, que no es otra cosa que la oligarquía disfrazada con un monigote que a parte está recontra chapa nos va a dejar en la lona. No solamente es derrotar eso, tiene que ver con dar la lucha para purgar nuestro campo de oportunistas, de corruptos, de imbéciles y de irresponsables y para eso lo que se dice con el pico, se defiende con el cuero y el que hoy no lucha, mañana no se lo vota”, culminó Grabois.

En el Teatro Municipal estuvieron presentes la diputada nacional Natalia Zaracho, el senador provincial Federico Fagioli, la diputada provincial Lucía Klug, la exsecretaria nacional de Integración Socio Urbana Fernanda Miño, la concejala de Unión por la Patria de Avellaneda María Alva González, la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la provincia de Buenos Aires Jacquelina Flores, la directora provincial de Integración Productiva María Castillo, entre otros referentes políticos, sociales y sindicales a nivel provincial y local.