Los intendentes atrapados por una interna inesperada que los arrastra a un destino incierto

Despejadas las dudas iniciales sobre la disposición de Daniel Scioli para sostener hasta el final su precandidatura presidencial de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de Unión por la Patria para enfrentar al candidato promovido por Cristina Fernández de Kirchner –que, todo parece indicar, será el ministro del Interior Wado De Pedro-, y resueltas las trabas formales que amenazaron con trabar su participación, surgió al menos en la provincia de Buenos Aires una controversia que pone en el centro de la discusión a los intendentes, muchos de los cuales, de hecho, reclamaron en las últimas horas no ser víctimas secundarias de la confrontación central.

Concretamente, algunos intendentes hicieron saber que preferirían ser habilitados para adherir con su lista local a los dos precandidatos a presidente, de manera de bloquear cualquier posibilidad de que se consolide en su distrito un espacio político que no esté bajo su control directo, y que por lo tanto ponga en riesgo algunas de las bancas de concejales que buscan retener, abra una grieta en la conducción local del peronismo o incluso ponga en riesgo el triunfo del propio jefe comunal.

Conscientes de esa preocupación creciente en los municipios, desde el espacio de Scioli sugirieron que existiera una única lista de candidatos a legisladores provinciales, intendentes y concejales, la propuesta consistía en otorgar a los intendentes la posibilidad de elegir si deseaban acompañar a una fórmula presidencial o a ambas, quedándose con el control total del armado local.

Esta propuesta buscaba evitar que los intendentes se vieran arrastrados a una competencia interna local y corrieran el riesgo de perder lugares en las listas ante el sciolismo. Sin embargo, el sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner se opuso a esta posibilidad, y rechazó de plano el modelo “Y griega”, como se denomina al formato en el que dos candidatos en las categorías más altas se unen en un único candidato local.

“Nosotros no queremos complicarle la vida a los intendentes, son los muchachos de La Cámpora los que no permiten que haya una lista única a nivel provincial y municipal”, señalaron desde el entorno de Scioli. Y agregaron: “Era la mejor opción para que no haya internas, sobre todo en municipios donde gobierna el peronismo”.

En 2019, el Frente de Todos se alzó con un triunfo nítido en la provincia de Buenos Aires que le permitió alzarse con la intendencia de más de 80 distritos, algo así como el 63% del total de los municipios, aunque con especial énfasis en las regiones más pobladas del conurbano.

En cambio, desde La Cámpora aseguran que ese problema no existe, que cada uno es libre de jugar en el espacio que quiera, pero que por supuesto todo el mundo debe definir el bando en el que está parado frente a esta elección.

Te puede interesar: Wado de Pedro y Juan Manzur, los candidatos de Cristina

Como consecuencia de la negativa a unificar candidaturas locales, Scioli estará obligado a presentar candidatos en los 135 municipios bonaerenses, lo cual genera preocupación entre los referentes locales, quienes temen perder el control de sus municipios. Desde el sector de Scioli se afirma que la falta de una lista única a nivel provincial y municipal se debe a la negativa de La Cámpora, y se desligan de cualquier complicación para los intendentes.

“La tentación de todos los intendentes es controlar siempre todo, lo propio y lo supuestamente ajeno, así que no hay que sorprenderse si son ellos mismos los que terminan armando la lista de Scioli”, se entusiasma un militante curtido del sur del conurbano, pero no parece todo tan fácil.

Hay intendentes de toda laya. Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, que tiene una relación política de primer nivel con Máximo Kirchner, es improbable que tenga margen para hacer un doble juego, ni uno ni otros se lo permitirían. Fernando Gray, de Esteban Echeverría, la tiene complicada también, pero por razones inversas: enfrentado abierta y públicamente con el líder de La Cámpora, debe pedir que le permitan participar con la lista que encabece Wado De Pedro, porque si se guía por la pasión y se acerca a Scioli corre el riesgo que La Cámpora le plante un candidato con el aval de la lista que se presume mayoritaria y se asome al abismo de perder lo que tiene.

En Almirante Brown también la situación es compleja. Allí ganó la intendencia Mariano Cascallares, un hombre que creció, de la mano de Daniel Scioli, como titular del poderoso Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense entre 2011 y 2015. Sin embargo, en ese distrito La Cámpora hizo base con el primer concejal, Juan José Fabiani, que hoy ejerce como intendente interino. Allí tampoco hay margen para jugar el juego siempre peligroso de las internas sin red, porque el final podría ser imprevisible.