Luis Juez y Martín Llaryora cerraron sus campañas para gobernador de Córdoba

Los principales candidatos a la Gobernación de Córdoba, Luis Juez (Juntos por el Cambio) y Martín Llaryora (Partido Justicialista), cerraron sus campañas de cara a las elecciones provinciales que se realizarán el próximo domingo, en el que también se elegirán legisladores.

Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio, le puso broche de oro a su campaña en el espacio Quality, de la capital cordobesa donde fue acompañado por su compañero de fórmula, Marcos Carasso, que es el titular de la UCR provincial.

En el escenario también estuvieron Rodrigo De Loredo, candidato a intendente por la ciudad de Córdoba. No hubo figuras nacionales de la alianza opositora. Por su parte, Llaryora hizo lo mismo con el acompañamiento de Myriam Prunotto, su vice.

A diferencia de JxC, del acto de Llaryora participó el actual gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, promotor de la fórmula. El mandatario provincial habló antes que Llaryora y bancó al binomio que encabeza su delfín.

El evento se desarrolló en la Plaza de la Música, de la ciudad capital. La elección en Córdoba llega luego de intensos días de disputa en JxC por el frustrado intento de Schiaretti por sumarse al espacio.

Las elecciones cordobesas tendrán el debut de la boleta única de papel en esa provincia. Por lo que el Gobierno local lanzó una serie de capacitaciones apuntadas a los votantes, en la previa de los comicios.

Se trata de una contienda más que importante de cara a las elecciones generales y que cobró mayor relevancia después del intento de Schiaretti por ingresar a JxC, promovido por Horacio Rodríguez Larreta y aliados, lo que despertó malestar en Juez, Mauricio Macri y la otra presidencialista del PRO, Patricia Bullrich.

Llaryora busca retener los votos de Schiaretti

El intendente actual de Córdoba capital hizo un repaso de las políticas que implementó el peronismo con el ex gobernador José Manuel De la Sota y Schiaretti y advirtió: “Lo primero que le decimos a todos los cordobeses es que tengan la plena certeza que las cosas que están bien van a continuar bien”.

Llaryora tiene la difícil tarea de retener la totalidad de los votos de Schiaretti. En esa línea, agregó: “Vamos a seguir trabajando y defendiendo a nuestra industria; a seguir defendiendo a nuestro campo; vamos a trabajar para eliminar las retenciones, que son un saqueo que nos hacen a todos los cordobeses”.

“Para nosotros, gobernar es generar trabajo e ir para adelante y sostener, en cada tema, lo que venimos haciendo bien. La innovación que trajo José y que siguió Juan es la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer las transformaciones necesarias para que la sociedad progrese“, sostuvo Llaryora.

Además, el dirigente peronista afirmó que hará “un gobierno” para que Córdoba siga “mejorando” y resaltó el ensanchamiento del espacio: “Y para ser mejores hemos decidido ampliar nuestra coalición. Nosotros queremos ser mejores. Para ser mejores nosotros hicimos en el tiempo de la grieta, el tiempo de la unión“.

Y continuó: “Con la unión vamos a hacer que Córdoba mejore y progrese cada día. Nadie dejó su ideología en la puerta antes de entrar. No queremos que abandonen nada. Y vamos a seguir ampliando esta coalición para que Córdoba siga adelante. La camiseta de Córdoba es la que hay que ponerse”.

Juez y un enérgico discurso contra el peronismo

El legislador nacional pronunció duras palabras contra el peronismo cordobés. Al tomar el micrófono, luego del discurso de Carasso, aseguró que está “a 48 horas de hackear al poder”, en referencia al gobierno de Schiaretti, y criticó el cierre de campaña de Llaryora al tildarlo de “helado”.

En esa línea, Juez apuntó contra algunas políticas del oficialismo provincial: “Nos han hecho creer que alguien puede valor más una plaza que la seguridad en la parada del colectivo, donde te matan como un perro”.

Y continuó profundizando: “Le vamos a dar dignidad salarial a los docentes porque necesitamos que eduquen a nuestros hijos. No voy a ser director de espacios verdes, no me vengan con boludeces, 25 años de cosméticas, no hay ningún indicador que nos haga sentir orgullos”.

Para Juez, Córdoba no está lejos del “Chaco”: “Por esa altanería propia de los cordobeses, nadie quiere admitir la Córdoba que duele, que ofende y lastima. Córdoba no está tan lejos de Chaco”.

Fiel a su estilo y en momento enérgico de su discurso, el ex embajador macrista resaltó: “¿Por qué no me chupan un huevo? No me arrodillé nunca y menos ahora que voy a ser gobernador de Córdoba”.

“El domingo no elegimos al director de parques y paseos, sino a un gobernador con huevos; no necesitamos un timorato, sino un tipo con autoridad”, subrayó Juez.