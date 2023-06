Lanús: ¿Quién es la oposición a Grindetti dentro de Juntos por el Cambio?

Si algo reconocen propios y extraños es la capacidad el jefe comunal lanusense y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, de haber sabido sumar y contener a muchos sectores en el marco de su gestión al frente del municipio.

Ahora, y con la PASO cada vez más cercana, el referente de Patricia Bullrich deberá enfrentar una lista que le armó el larretismo para enfrentar al delfín de Grindetti, su jefe de Gabinete y secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

La carta de los seguidores de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli es Ignacio Moroni, un joven empresario que ya sabe lo que es la competencia electoral pues fue a candidato a concejal por las listas Vamos por Vos, el frente de Florencio Randazzo en 2021 y que integra las filas de Tercera Posición, el sello electoral de la ex massista Graciela Camaño, un partido que, además, integra la lista de senadores por la Tercera Sección Electoral.

Moroni lidera Acuerdo con Lanús, una ONG de carácter solidario que realiza trabajos barriales: “Es un trabajo hermoso, a mí me encanta salir a caminar por los barrios. Muchos políticos salen a hablarle al vecino. A mí me gusta escuchar a los vecinos, qué podemos hacer para ayudarlos. Me gusta que sientan que son parte de lo que estamos haciendo”, declaró n su momento.

Soy de una generación que se encuentra preparada para asumir nuevos desafíos. Vecinos, les quiero presentar a este gran equipo de guerreros que me van a acompañar para ganar la intendencia de #Lanús.



Junto a @horaciorlarreta y @diegosantilli. #FaltaMenos pic.twitter.com/jxiuPLI3PU — Nacho Moroni (@nachomoroni) June 26, 2023

Los precandidatos a concejales que acompañarán a Moroni

La lista de ediles del larretismo lanusense estará encabezada por el exdefensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini, un ex massista vinculado a Nicolás Russo con quien se distanció cuando el expresidente Granate le retiró su respaldo y auspició al actual defensor Facundo Mancebo.

El segundo lugar es para la exconcejal de Cambiemos Patricia Werenicz, de Lanús Oeste, quien fue directora de Cultos del municipio y es referente de iglesias evangélicas congregadas alrededor del partido Una Nueva Oportunidad (UNO) .

El tercer lugar es para Mario Benítez, un radical de Monte Chingolo quien intentó postularse para Defensor Adjunto del Pueblo de Lanús. Los siguie, entre otros, la comerciante lanusense Liliana Gimenez, del partido Avanza Libertad de José Luis Espert, y el picchetista Marcelo Sanginetti, de Remedios de Escalada.