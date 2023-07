La foto electoral de unidad no logró disimular las tensiones en el seno del oficialismo

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezaron juntos de la apertura de la primera válvula del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en el marco de la inauguración del primer tramo de la obra, en coincidencia con el Día de la Independencia.

La cita fue en la localidad bonaerense de Salliqueló, donde el jefe de Estado y la titular del Senado giraron juntos la válvula para abrir oficialmente el paso de gas, lo que fue un reencuentro tras más de un año sin verse cara a cara.

Fue la primera fotografía de unidad que protagonizan los integrantes del Poder Ejecutivo junto al precandidato presidencial de Unión por la Patria tras la oficialización de su postulación.

Del evento también participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, en el escenario.

En las primeras filas también se ubicaron referentes de todos los sectores del oficialismo, como los albertistas Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, y los kirchneristas Máximo Kirchner, Eduardo Wado De Pedro, junto al otro precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois.

Los discursos

Massa fue el primero en hablar y en su discurso agradeció al Presidente y a la vice, además de a los trabajadores y empresas argentinas que participaron en la construcción.

“Gracias al Presidente (Fernández) por seguir con este proyecto cuando el FMI nos pedía que lo frenáramos”, resaltó el titular del Palacio de Hacienda, que anunció: “Cuando hablamos de ahorro ya no vamos a importar gas en barco, sino que vamos a usar el de nuestro subsuelo. En 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte”.

Y anunció: “Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación”.

Luego tomó la palabra la vicepresidente, que primero apuntó a los empresarios, al hacer referencia a una frase contra la política que lanzó días atrás Eduardo Eurnekian.

“No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz”, señaló Cristina Kirchner.

La ex presidenta recalcó que “está mal generalizar y decir pavadas”, y subrayó: “Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes lo trajo uno que es del bando de los empresarios“, al referirse al ex presidente Mauricio Macri, quien preside un partido político desde 2003.

Cristina Kirchner dio una nueva muestra de respaldo a Massa y expresó: “Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno”.

“Hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen”, destacó.

El cierre estuvo a cargo de Fernández, que afirmó que es su último 9 de Julio como Presidente y, tras hacer un repaso de su gestión, evaluó que “cumplió” con el general Juan Domingo Perón.

Al hablar de las elecciones, sostuvo que “no todas las opciones son lo mismo” y subrayó: “Si gobernar es generar trabajo”, como decía Juan Domingo Perón, entonces ha “cumplido”.

“La decisión de hacer ese gasoducto fue una decisión tomada por nuestro Gobierno, por todos en nuestro Gobierno. Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos”, destacó.

“No me quejo, porque a cada problema que me encontré, como soy peronista, le puse el pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos. Y así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado y que se crearon en nuestra gestión más de un millón 100 mil puestos de trabajo. Si gobernar es generar trabajo, como decía el general, entonces, general, he cumplido”, finalizó Alberto Fernández.

¿El gasoducto más grande de la democracia?

Durante el acto se insistió en que el gasoducto Kirchner era la obra más grande de la democracia, sin embargo esto no es cierto.

El gasoducto NeuBA 2, fue construido en once meses, tiempo récord, durante 1988 y con una extensión de 1380 kilómetros -contra los 530 del inaugurado hoy- une de punta a punta Loma de la Lata en Neuquen donde capta el gas y lo transporta hasta Buenos Aires.

El NeuBA posee seis estaciones de compresión y una de presión máxima, y permitió abastecer la demanda del área metropolitana al tiempo que inició el cambio de la matriz energética industrial y permitión en 1989 lograr el autoabastecimiento energético que se perdió durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Máximo Kirchner: “Cristina viene a inaugurar algo que pensó con De Vido”

En la previa de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, su hijo, el diputado nacional y titulr del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, destacó el rol del exministro de Planificación condenado por corrupcción, Julio de Vido.

“Cristina viene a inaugurar algo que ella pensó, trabajó, junto a quien fuera ministro de Planificación, como Julio de Vido, tantos otros, desde la recuperación de YPF a la fecha”, remarcó el líder de La Cámpora.

“Ella hace las cosas, milita en política y trabaja porque quiere una Argentina grande. Y esto es parte de construir una Argentina grande”, argumentó.

Asimismo, en una entrevista televisiva, señaló: “Es un granito de arena más. Quizás muchas veces esto no está en los medios y sí las sandeces que se dicen entre dirigentes, pero esta es una obra que va a traer a la Argentina la puesta en valor de sus bienes naturales comunes”.

Durante el acto, María Eugenia Vidal salió a desmentir

Durante la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, la exgobernadora María Eugenia Vidal lanzó una catarata de posteos en redes sociales en relación a la obra.

“Detrás de los festejos de Alberto, Massa y Cristina en la inauguración del que llamaron Gasoducto Néstor Kirchner, hay algo que no te cuentan: Esta megaobra en realidad se originó durante la presidencia de Mauricio Macri. En julio de 2019, Mauricio firmó un DNU para el diseño y construcción de un gasoducto que conectara a la localidad de Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, con la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires”, comienza el hilo de tuits.

En ese contexto, sostiene: “El objetivo de Mauricio con este gasoducto fue permitir un ahorro de millones de dólares que hoy se gastan en importar gas de otros países. (recordemos que Argentina importa gas desde 2011 como consecuencia de la pésima política energética y de subsidios a las tarifas del kirchnerismo)”.

“Pocas semanas después del DNU, la Secretaría de Energía convocó a la licitación para llevar adelante el proyecto. Con la victoria del kirchnerismo en las PASO, las empresas pidieron que se prorrogara unos meses la apertura de ofertas ante la subida del dólar y la incertidumbre política y financiera del país. Fue así que se prorrogó para fines de marzo de 2020. Pero un día antes de la fecha acordada, el kirchnerismo derogó la licitación y frenó todo. Durante casi tres años, esta obra estuvo parada, por motivos puramente políticos”.

Además, apuntó: “El kirchnerismo hoy hace campaña con políticas que fueron impulsadas por el gobierno de Macri. Pasó, entre muchas otras, con Vaca Muerta, con el litio en el norte, con las reformas del aeropuerto de Ezeiza y ahora con el gasoducto”.

“El gasoducto es un gran paso adelante, pero podría haber llegado mucho antes. Da vergüenza que hoy celebren políticas públicas que ellos mismos se ocuparon durante tanto tiempo de obstaculizar”, cerró Vidal.