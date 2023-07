Violento asalto en Avellaneda: lo amenazaron con un arma, pero luchó para que no le roben la camioneta

Un violento robo de auto quedó registrado por las cámaras de seguridad de Piñeyro, en el partido de Avellaneda cuando un vecino intentó resistirse al ser robado por dos jóvenes, uno de ellos armado, quienes le sustrajeron la billetera y la camioneta, luego de golpearlo y tirarlo contra el asfalto.

“Es la segunda vez que me roban la camioneta, esto es una zona liberada”, denunció Daniel, la víctima en diálogo con una señal de noticias.

“Eran dos pibes de no tanta edad. Si ves, yo lo quiero agarrar a uno y me dice ‘te tiro’, y le digo ´Dejame la camioneta´”, repasó el hombre al relatar lo sucedido el martes. En las imágenes se lo ve enfrentar a los delincuentes, quienes lo amenazan, lo golpean y lo empujan a medida que entran al vehículo, que estaba estacionado en Uruguay al 300, casi La Rioja.

“Vi que uno se metió del lado del acompañante y me tiré para lado del chofer para abrir la puerta y que no se lleve la camioneta, pero me tiró en el asfalto”, explicó Daniel, y admitió que su reacción no fue la debida ya que corrió peligro.

“Uno de ellos tenía un arma, pero es la segunda vez en el año que me roban la camioneta y me molestó, es lo que tengo, toda mi vida trabajando. Me siento indefenso y me dieron ganas de agarrarlo a este que tenía el arma y cagarlo a trompadas, pero tenía un arma… no podés nada”, subrayó.

“La inseguridad es terrible, no entro la camioneta a la noche porque me da miedo. No pasa ni un patrullero. El martes [cuando ocurrió el asalto] tardó 15 minutos en venir el móvil de la policía y 20 minutos en venir el SAME, yo con la cabeza rota”, se lamentó.

Y destacó: “Me ayudaron mucho los vecinos, ellos llamaron al 911, al SAME, yo tenía la cabeza chorreando sangre y de la calentura que tenía no me había dado cuenta. No hay coherencia, no hay seguridad, esto es un lugar liberado”.

Al respecto, comentó que hace unas semanas, en Avellaneda, su hija y su nieta también sufrieron un violento asalto. “A mi hija la agarraron en la calle con la nena y la encañonaron para robarle. Qué tenemos que hacer ¿irnos? Yo ya estoy grande, estoy por jubilarme, pero si sé de un trabajo en Córdoba me voy”, protestó.

Daniel también comentó que la primera vez que le robaron logró recuperar la camioneta gracias al trabajo de dos policías.

“La primera vez apareció cerca del río Colorado, en el límite con la provincia de la Buenos Aires. A dos agentes les llamó la atención y la pararon. El número de motor y chasis no había cambiado, porque el resto lo habían cambiado todo, vidrios, papeles, todo”, describió. Además, contó que esta semana estaba trabajando para terminar de arreglar su camioneta para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“Ayer volví del taller mecánico de un amigo, porque le había llevado herramientas para terminar de arreglar el tren delantero de la camioneta para la semana que viene cumplir con la VTV, porque si no la tenés te secuestran el auto”, dijo, y cerró: “Estoy muy podrido. Solo pido seguridad, porque uno hace lo que hay que hacer, paga impuestos, trabaja y esto es tierra de nadie”