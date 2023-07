Conciliación obligatoria en el conflicto de trabajadores del neumático

El SUTNA realizó paros en FATE, Prelli y Bridgestone. Reclaman una mejora salarial y no hay acuerdo.

Trabajadores del neumático realizaron paros en las plantas de FATE, Pirelli y Bridgestone hasta esta mañana, cuando comenzó a regir la conciliación obligatoria. El conflicto obedece a la falta de acuerdo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y los empresarios respecto a salarios.

En la previa a la conciliación obligatoria, los trabajadores realizaron medidas de fuerza en las plantas de San Fernando, Merlo y Lomas de Zamora. “Con la participación activa y consciente de todos los trabajadores, vamos a mantener la constante línea ascendente de mejoras reales que nos permitan salir del pozo del atraso salarial”, advierte el gremio liderado por Alejandro Crespo.

El último encuentro entre representantes de trabajadores y empresarios no hubo acuerdo, en el marco de las paritarias del sector. El SUTNA

¿Cuál fue la propuesta? “Un 18% de incremento remunerativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/07/2023. Un 15% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/10/2023. Un 17% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/12/2023. Un 17% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes al 01/07/2023 a partir del 01/02/2024”, detallaron. Además, se propuso una cláusula de revisión en marzo para analizar el desarrollo del acuerdo paritario en función de las principales variables económicas del contexto de la actividad.

Tras las medidas de fuerza, que comenzaron la semana pasada, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La notificación del SUTNA llegó ayer. Será por 15 días. “Esta conciliación obligatoria tendrá utilidad solo si es utilizada para llegar prontamente a un acuerdo en el marco de lo justamente reclamado por los trabajadores”, señalaron desde el gremio.