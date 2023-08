Presidente Perón: Dura crítica de Arranz a Blanca Cantero

En la previa a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el prencadidato a intendente de Presidente Perón de Juntos por el Cambio, Mauro Arranz, apuntó contra la gestión de Blanca Cantero. “Yo veo una gestión que nunca arrancó”, advirtió.

En una entrevista con Grupo la Provincia, el dirigente advirtió que las principales preocupaciones en el distrito son seguridad, salud pública y educación, ya que según Arranz están en “muy malas condiciones”.

“Los ciudadanos de Guernica no realizan las denuncias policiales ya que tardan entre 5 y 6 horas en tomarle declaración y por eso, la gestión actual tiene bajos los índices de inseguridad, además falta patrullaje” expresó en relación a la situación actual.

“El abandono de Guernica es lo que me llevó a involucrarme en política, ver que ha cambiado tanto y que no era más en el lugar en el que yo me crié un lugar seguro y lindo”, sostuvo.

La elección interna que pondrá a competir por la candidatura a presidente a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Lareta se replicará por las candidaturas para intendente y concejales en Presidente Perón donde Juntos por el Cambio irá a las PASO en dos listas.

De ese modo, el sector alineado con la ex ministra de Seguridad lleva como precandidato a intendente al actual concejal y constructor Víctor Rengifo. Por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, Mauro Arranz es el postulante.