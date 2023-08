Ezeiza: Buscan a Tiara, una adolescente de 15 años

Una adolescente de 15 años es buscada intensamente en Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, donde fue vista por última vez seis días atrás y desde la familia sospechan de que un ex novio suyo la habría acosado para que se fuera con él.

La joven se llama Tiara Ailen Bogado y fue vista por última vez durante la tarde del jueves 3 de agosto cuando salió de su casa para ir a una clase de gimnasia en la Secundaria 2, en el barrio Tres Américas, una salida que, dada la cercanía, motivó que salga sin DNI ni teléfono celular.

“Que me llame, que me diga donde está, que no tenga miedo. Tiara, yo te voy a buscar, por favor, mandame una señal, un mensaje. Por favor, volvé a casa”, rogó su madre, Lorena, en declaraciones televisivas.

Según informó esa misma señal, un familiar de Bogado sospecha de una huida con un ex novio que, de acuerdo al relato de sus compañeras, “la acosaba” para que hiciera eso. “Ella es menor de edad y él tiene 23 años”, sostuvieron.

“La mamá está desesperada, no tiene noticias de ella”, siguió relatando y agregó que se hizo la denuncia en la comisaría más cercana, pero las autoridades “no dan información de nada, no se sabe si están actuando”. En un intento desesperado por encontrarla, Lorena sale a buscarla en el barrio, se acerca todos los días a la comisaría e, incluso, se dirigió a la fiscalía para rogar por ayuda.

Los familiares de la joven la buscan en el barrio. Solicitaron ayuda para difundir el caso y ya figura en los alerta de Missing Children y de Desaparecidas Argentina.

Tiara Ailen Bogado tiene 15 años, desapareció el 3/8 en Carlos Spegazzini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Se hizo la denuncia. Por favor compartir, y si la ven avisar #URGENTE a la policía local, o al ☎ 911#Ezeiza #BuenosAires pic.twitter.com/YKArzmI8xF — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) August 5, 2023

Su tía describió a Tiara como “muy tímida, aunque centrada en sus actos y muy educada”. Por otro lado, Lorena pide que su hija regrese: “Por favor, hija, volvé, tratá de comunicarte conmigo”.

Antes de marcharse hacia el colegio, Tiara Bogado llevaba puesto un buzo rojo y negro, y, por el momento, no hubo novedades sobre su paradero.

También hicieron la denuncia para que se rastree al hombre, identificado como J.R.C. con quien, según sospecha la familia, se fue.

En caso de tener alguna información, piden que se comuniquen con el 911 o el 1131793501.