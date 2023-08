Cincuentenario de Ciencias Económicas: Homenaje a los No Docentes

En el marco de la celebración por los 50 años de su creación, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FCE -UNLZ) homenajeó a su plantel no docente con la entrega de monedas conmemorativas por parte de las autoridades.

El acto estuvo encabezado por el decano de la facultad, Gabriel Franchignoni, y se llevó a cabo en el hall central donde se descubrió una placa conmemorativa, con los nombres de todos los empleados que trabajaron en Ciencias Económicas.

Fue precisamente Franchignoni, junto al secretario Administrativo de la Facultad, Mariano Bóveda, quienes abrieron el evento y junto al resto de los funcionarios entregaron las monedas recordatorias.



“Estamos orgullosos de nuestra Facultad, y ustedes son una parte muy importante de que podamos funcionar de esta manera”, manifestó Franchignoni, quien luego remarcó: “A nosotros nos toca ser autoridades, pero también somos docentes y a muchos nos conocen desde que éramos estudiantes. Hemos visto crecer facultad junto a ustedes”.

Luego de las fotos con los planteles de las diversas áreas de la Facultad, fue el momento de descubrir la plaqueta. Previamente la no docente Laura García, brindó un emotivo discurso: “Yo venía acá por un tiempito, hasta que me recibiera de maestra jardinera. Me recibí y me quedé porque me enamoré de la Facultad, de este lugar. Me enamoré de mis compañeros, de las autoridades y acá me quedé por 37 años”.

“Acá trabajo con libertad, hay confianza en mí. Este es mi segundo hogar, es todo. Gracias a las autoridades por todo lo que me dieron, me siento una persona bendecida de trabajar aquí. Yo cambié la docencia por trabajar en Económicas, y no me arrepiento”, subrayó. Y aseguró: “Finalmente aseguró que “Todos juntos hacemos el éxito de esta Facultad. Me siento una persona muy bendecida y ojalá pueda estar por muchos años más”.

El cierre estuvo a cargo del decano, quien advirtió que “podemos decir algo que no siempre se repite en muchas instituciones públicas: la gente viene, después de muchos años, y nos dice que la Facultad está mejor que cuando cursaban. Y la verdad que eso es gracias a todos, y sobre todo a ustedes”.

Franchignoni puso de relieve que la placa descubierta es “último, afirmó que “esta placa es “el homenaje a todos los que han hecho la Facultad de Ciencias Económicas en estos 50 años. En ella están todos los que hoy se encuentran presentes, y también los que aportaron con su trabajo y esfuerzo desde nuestro origen para que la Facultad sea lo que es hoy”.