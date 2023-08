Juan Grabois aguarda los resultados en su búnker

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y dirigente social Juan Grabois esperaba hoy los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en un anfiteatro del barrio porteño de la Boca, colmado de iconografía popular y en medio de un clima expectante.

Grabois eligió como su búnker al anfiteatro José Verdi, ubicado sobre la calle Almirante Brown 734, que tiene “un significado especial” para el dirigente, ya que en ese lugar el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) realizó sus primeras elecciones.

Allí también se realizó un acto por el 1 de Mayo que “fue fundante en el vínculo” de Grabois con Jorge Bergoglio, actualmente Papa Francisco, y en ese mismo espacio fue el lanzamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (hoy UTEP).

A las afueras del teatro se encontraba una furgoneta, modelo Volkswagen, ploteada con los colores y la imagen de la fórmula Juan Grabois- Paula Abal Medina, que fue denominado por sus seguidores como la “Graboisneta” y fue utilizado por el precandidato en su gira proselitista en el país.

En la puerta, militantes del Patria Grande vendían gorras y remeras con la frase “Juan Presidente” a $1.500.

En el interior del teatro, que tiene la capacidad para 800 personas, había banderas con frases e imágenes alusivas al dirigente social y sus propuestas de campaña, como “Tierra, Techo y Trabajo” y “No se puede defender lo que uno no ama y no se puede amar lo que uno no conoce”, del pintor Leonardo Da Vinci.

Referentes argentinos como Juan Domingo Perón, Eva Perón, José de San Martín, Juana Azurduy, el Gauchito Gil y los militantes sociales asesinados en la estación de tren de Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki aparecían en posters pegados a los alrededores del escenario principal.

En las paredes del anfiteatro se lucían fotografías de Grabois, acompañado de las diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Natalia Zaracho, otra junto al Papa Francisco y otra junto a la legisladora porteña, Ofelia Fernández.

A las 18:30, los primeros militantes de Patria Grande llegaron al anfiteatro, entre risas y cierto nerviosismo.

Algunos aprovechaban para sacarse una foto con la Graboisneta y otros para debatir sobre la contienda electoral.

Se desconoce si el dirigente social del MTE visitará por la noche el bunker del otro precandidato de UxP, el ministro de Economía, Sergio Massa, que esperaría los resultados en el Complejo C, ubicado en el barrio de Chacharita

La titular de la Secretaría Nacional de Integración Sociourbana (SISU) y precandidata a diputada provincial por Unión por la Patria (UxP) dentro de la lista de Grabois, Fernanda Miño, declaró a la prensa: “Estamos muy felices. Los 40 años de democracia, uno tiene que vivirlo así, primero como argentino, como argentina”, y celebró “llegar a un espacio y nutrir nuestro frente de unidad”.

Luego, opinó sobre los inconvenientes que hubo en CABA con la boleta electrónica: “Me parece que es algo a revisar. Por respeto a los votantes, hay que revisar estas cosas antes de ponerlas en práctica, porque o sino es una improvisación y eso se lo estamos mostrando al mundo.

Además, señaló: “En todo el país se viene viendo en las distintas elecciones que hay un gran porcentaje que no se acercó a votar y mucho voto en blanco”.

Al emitir su voto esta mañana, Grabois se pronunció en favor de que la elección permita lograr una “Argentina más humana y que cuidemos la democracia”, para que “no sea meramente formal sino real con plenos derechos”, al emitir su voto en el barrio porteño de Constitución.

Grabois, que votó pasadas las 11 en la Escuela N°4 Cnel de Marina T Espora, manifestó su deseo de que “este proceso sirva para una Argentina con menos crueldad, con menos sangre y dolor”. “Es un día para mi triste con lo que pasó con la hija de un compañero nuestro y la actitud buitre que vi en las últimas 24 horas”, sostuvo en alusión a la muerte registrada días atrás de una niña tras el ataque de motochorros en el partido bonaerense de Lanús.

Dijo que “cuando se termine la veda les voy a contar, cosas terribles que no vi nunca”, y “al mismo tiempo además de esta tristeza es un día para construir esperanza”. “Deseo que con la democracia y siendo buena gente podamos construir un país más humano. Nosotros hicimos lo que pudimos con las escasas herramientas que tuvimos, pusimos temas en agenda y es momento de hacer silencio y escuchar a nuestro pueblo”, expresó.