Bullrich pidió que se baje Schiaretti y Randazzo salió a cruzarla

Este martes, la campaña electoral se vio sacudida por un intercambio de declaraciones entre dos integrantes de fórmulas presidenciales. Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, sugirió a Juan Schiaretti, candidato de Hacemos Por Nuestro País, que se retire de la contienda presidencial. La respuesta quedó a cargo de Florencio Randazzo, el candidato a vicepresidente de Schiaretti, que la trató de antidemocrática.

Bullrich, en un evento de campaña, expresó su opinión sobre la candidatura de Schiaretti, al afirmar: “Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea”.

Su declaración se centró en la idea del “voto estratégico”, instando a los votantes de Schiaretti a considerar sus opciones y elegir a un candidato que mejor represente los intereses de Córdoba.

Estas palabras provocaron una rápida respuesta por parte de Florencio Randazzo, quien recurrió a las redes sociales para expresar su desacuerdo: “Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó”.

Además, Randazzo agregó: “No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores”.