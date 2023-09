Lanús: La propuesta de Diego Kravetz para evitar la “puerta giratoria” en las cárceles

El secretario de Seguridad y candidato a intendente de Lanús por Juntos por el Cambio, Diego Kravetz, propuso crear un “jurado de notables” para que revise las sentencias que dictan los jueces con las que liberan a los detenidos de manera exprés, es decir a través de la modalidad llamada popularmente “puerta giratoria”.

“Yo quiero que todos los fiscales y jueces de Lanús, cada vez que liberen a alguien, me notifiquen. Así me voy a enterar que está libre, y con un jurado de notables del distrito, ahí se va a leer la sentencia y van a saber por qué lo liberaron“, sostuvo Kravetz.

En una entrevista televisiva explicó que, a través de ese sistema, “los jurados van a decir ‘el fiscal tal hizo o no hizo tal cosa'”, y aclaró: “Lo único que quiero hacer es involucrar a la Justicia en la política pública”.

“Nada tiene sentido y la gente no entiende por qué pasan estas cosas. Se invierte un montón de plata para meter presa a una persona. Yo lo único que pido es saber por qué liberó el otro, y no te voy a amenazar ni hacerte nada malo. Si vos no tenés vergüenza de lo que hacés, vení y mostrame, dejame que yo lo mire con otra gente que entiende y vemos si está bien”, explicó.

Según el candidato “por ahí, de todo eso sale que hay que modificar una ley, que hay que invertir la plata de otra manera”, consideró y puso de relieve: “Es un dispendio de plata para meter en cana 25 veces a alguien, y viene un fiscal y me lo libera en tres minutos”.