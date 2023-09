Carolina Píparo confirmó quien será su ministro de Seguridad si es electa gobernadora

La candidata a gobernador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, propuso al ex comisario de la Policía Bonaerense Salvador Baratta como su ministro de Seguridad en caso de ser electa.

“Sé lo que es ser víctima de inseguridad. Sé lo doloroso que es que un celular valga más que una vida. Sé lo preocupante de dejar que tus chicos caminen solos por la calle. Sé lo que es vivir con miedo”, aseguró antes de lanzar el nombre propuesto: “Salvador Baratta decide con mucha honra formar parte de mi equipo para transformar esta Provincia que duele”, afirmó la candidata.

Por su parte, Baratta se presentó. “Fui subjefe de policía, fui herido en servicio, fui el único que logró infiltrarse durante ocho meses en una banda narco. Hoy con toda esa experiencia, me sumo para ser Ministro de Seguridad si Carolina Piparo es electa, para juntos devolverle la honra de ser policía y la libertad para vivir tranquilos”.

“Con nosotros, los que van a tener miedo van a ser los delincuentes”, concluyeron.

Al igual que Píparo, que se inició en la política como diputada provincial de la mano de la exgobenadora María Eugenia Vidal para pegar el salto a las fuerzas de José Luis Espert en cuya lista llegó a ser diputada nacional y, ahora busca ser gobernadora con Milei; Baratta pasó por varias fuerzas polìticas.

Quién es Salvador Baratta

El comisario retirado ocupaba el quinto lugar de la lista de concejales de Lanús por Juntos por el Cambio (JxC), lugar al que renunció para sumarse al equipo de los ultraderecha aunque sostiene que Diego Kravetz es el “mejor candidato a intendente para el distrito”.

Sin embargo, la aspiración de Baratta no era repetir un paso por el legislativo sino ocupar un cargo ejecutivo cosa que no logró en Juntos por el Cambio donde el área de seguridad lanusense fue cubierta con el el ex fiscal Mariano Leguiza.

Baratta llegó a ser el número dos de la Policía Bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli aunque en febrero de 2011 fue desafectado junto con otros cinco jefes de la Policía y pasado a retiro.

Allí inició su carrera política en Frente Renovador de Sergio Massa desde donde logró una banca como concejal en 2013.

Con el triunfo de Néstor Grindetti, en 2015, inició su acercamiento a Juntos por el Cambio, fuerza a la que se sumó y su nombre figuró en las listas de concejales que ganaron las PASO en Lanús y a las que acaba de renunciar.

“No está mal hacerle un homenaje a las víctimas. Porque acá hay que contar la historia de los dos lados. No es lo mismo reivindicar a quienes sembraron el caos en el país y dieron lugar de entrada a los militares“, sostuvo hace unos días en declaraciones radiales al ser consultado sobre el acto organizado por la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, en homenaje a las víctimas de las organizaciones armadas durante los 70.

Baratta estuvo al frente del efímero Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe) una organización que fue señalada en 2014 por los entonces ministro y secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Álvarez, de ser “desestabilizadores” y alentar saqueos y acuartelamientos.

“No tenemos que darle de comer a estas personas que terminan diciendo que los policías somos desestabilizadores de la democracia, porque damos mucha sangre por ella”, respondió en ese entonces el ex jefe de la policía en relación a los dichos de Julián Álvarez, y agregó: “También Álvarez me acusó de haber estado en el puente Kosteki y Santillán y de haber sido echado de la policía, yo pedí mi retiro voluntario. Ahora deberá explicar todas las cosas que me tiró encima, un compañero con el que compartimos la lista del Frente para la Victoria en 2011“