Así celebró la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ su cincuentenario

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) celebró sus 50 años de vida con un emotivo acto y un gran cierre musical, en el que homenajeó a ex rectores, decanos y su plantel docente.

El evento contó con la presentación del músico Luis Salinas, quien brindó un magnífico concierto. La actividad estuvo encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea; el decano Gabriel Franchignoni y el vicerrector Alejandro Kuruc.

El rector de la UNLZ, fue el encargado de la apertura con un discurso en el que destacó los logros de la Universidad y la Facultad, como así también los desafíos por delante. “Durante la historia de esta facultad se ha mostrado una coherencia, lo que permitió que paso a paso se haya consolidado una institución”, afirmó.

En ese contexto advirtió que “desde esta Uuiversidad se ha formado a profesionales con sensibilidad social, pensando en el otro y en su comunidad. Acá no formamos pensando en profesionales que van a priorizar su individualidad en su relación con la sociedad”, para, luego, remarcar: “Hoy lo decimos con mucho orgullo: construimos nuestra propia identidad, en las facultades y en la universidad”.

En el cierre de su alocución, señaló: “Hoy lo más importante es lo que está por venir, y para eso debemos seguir trabajando. Todos debemos cuidar la universidad pública, por lo que viene y por todo lo que representa y representó. Felicito a esta facultad y a mis queridos amigos que la conducen”.

Por su parte el docente y secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad, Marcelo Podmoguilnye, hizo un repaso en primera persona de los que fueron los orígenes de Ciencias Económicas. Podmoguilnye participó, en carácter de estudiante secundario, de la colocación de la piedra fundamental de la Facultad.

“Si bien el inicio de las actividades de la Facultad fue el 20 de agosto de 1973, mi primer contacto con la Facultad fue en abril de 1980 cuando se colocó la piedra fundamental, esto era la nada misma. Yo estuve ahí, era abanderado del Euskal Echea y no tenía mucha noción de lo que iba a pasar después”, contó.

Acto seguido recordó: “Entré 1981 y me gradué en 1986, y a partir de ahí no me pude ir más. Es el amor a primera vista, el amor a la casa. Muchos dirían que esta es nuestra segunda casa, para mi es la primera”.

“Buscamos la excelencia académica, estamos trazando relaciones con la comunidad en forma permanente, somos gestores de conocimiento a través de la investigación y tenemos un valor plus que es ser la primera universidad del conurbano, y en Económicas también somos la primera del conurbano”.

Por último, el festejo tuvo un cierre con un concierto de alto nivel artístico. El destacado guitarrista oriundo de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Luis Salinas, junto a su banda, brindó un show extraordinario que duró más de una hora. Salinas es hermano de una graduada de Ciencias Económicas.

Finalmente el decano Gabriel Franchignoni aprovechó para exteriorizar su “agradecimiento a todos los que hoy están aquí, y a quienes no pudieron estar. A todo el cuerpo docente que con su esfuerzo y dedicación hace posible que estemos cumpliendo estos 50 años de vida de la mejor manera, brindando educación de calidad. Facultad de Ciencias Económicas, felices 50 años”.